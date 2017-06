Digger’s Blog: Bugstrahlruder ist die neue Modelleisenbahn

Wunderbar, wenn man noch in der Koje liegt, der Nachbar mit seinem etwa 800 Meter hohen Wohnblock ablegt und ständig das Bugstrahlruder bedient. Obwohl weder Wind noch Strömung noch irgendwas herrscht. Einfach langsam Rückwärts fahren ginge auch. Aber da ist ja dieser Joystick im Cockpit, der bedient werden will. Am allerschönsten ist es, wenn es nicht in kurzen Stößen bedient wird, sondern immer lang und kräftig. WWWWWWWFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFT. (Steuerbord) WWWWWWWWWWWWFFFFFFFFFFFFT (Backbord). Die Nase schlingert wie ein vom Hospitalismus befallener Zirkuselefant. Rechts-Links-Rechts-Links.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bugstrahlruder der Nachfolger der Modelleisenbahn ist. Deshalb ist Märklin auch pleite. Und dass es sich ohne dieses Geräusch viel schlechter verkaufen würde. Ich bin mir auch sicher, dass es gar nicht immer die große Hilfe ist. Weil sich einige gar keine Gedanken über das Manöver machen, sondern einfach in die Box semmeln – das Bugstrahlruder wird’s schon richten.

Wir haben auf Lyö einen Eigner einer großen Deckssalonyacht beim Verholen in eine freie Box beobachtet. Dank übermässig kräftiger Gasschübe an Heck und Bug wurde das Manöver so dermassen versemmelt, dass man währenddessen einen schief stehenden Dalben sah, 10 schreiende und winkende Menschen am Steg, einen in der Reling hängenden Nachbareigner, der das große Ungetüm abhalten wollte und mit einem beherzten WWWWWWWWWWWWFFFFFT zur lebendigen Brücke zwischen zwei Schiffen wurde (ich übertreibe übrigens nicht).

Der überforderte Skipper hat hinterher sicherlich das Bugstrahlruder gelobt, weil letzten Endes nichts kaputt ging. Ich behaupte aber, wenn er sich vorher mehr Gedanken zum Wind gemacht hätte, wäre es nicht soweit gekommen. Ich will damit übrigens den Sinn dieser Dinger auf großen Schiffen gar nicht in Frage stellen, die machen oft durchaus Sinn. Aber meistens nicht.

Jedenfalls habe ich einen neuen Punkt für das Winterlager aufgeschrieben. Ich werde einen Lautsprecher mit dem typischen Bugstrahlrudergeräusch an meinem Vorschiff installieren. Und dann komme ich mit 18 Fuss: WWWWWWFFFFFFFFFFFFT.