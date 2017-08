Faszination Segeln: Die 55-Meter-Superyacht “Adela” rauscht vorbei – in der Mitte durchgesägt

Superyachten sind nicht immer schön. Und bei vielen neuen Plastik-Kloppern wird deutlich, wie sehr man über Geschmack streiten kann. Aber Yachten wie diese “Adela” treffen etwas tief im Innern des Segel-Fans.

Der 55,5 Meter lange Zweimaster “Adela” gehört immer wieder zu den Hinguckern bei den aktuellen Superyacht-Regatten und flimmert gerade mit einem beeindruckenden Video durch die sozialen Netzwerke.

Der Schoner wird von seinem Eigner, dem US-Milliardär Geroge Lindemann, besonders in der Karibik erfolgreich bewegt und lag auch bei der Veranstaltung zum America’s Cup in Bermuda ganz vorne.

SegelReporter hat dem Schiff schon ein ausführliches Porträt gewidmet. Es ist ein Nachbau der hölzernen “Adela” von 1903, die ursprünglich restauriert werden sollte. Lindemann wurde der Klassiker schon nach wenigen Jahren zu klein, und er ließ ihn um vier Meter verlängern. Der Schoner wurde in der Mitte an der breitesten Stelle quer durchgesägt, ein Stück eingesetzt und alles wieder zusammengebaut.

Schoner „Adela“ in Zahlen

Konstruktion William C. Storey 1903 im Mischbauweise aus Holzplanken über Stahlspanten, Neubau einer modernisierten Variante mit Rumpf aus geschweißtem Stahl nach Plänen von Gerard Dykstra 1993-5 durch die Pendennis Werft. Verlängerung in der gleichen Werft mit modifiziertem Kiel und Ruder nach Plänen von German Frers 2000. Länge 55,10 m (zunächst 51,20 m) an Deck zunächst 40,54 m lang, Länge Wasserlinie (1995) 30,20 m, Breite 7,90 m, Tiefgang 4,80 m, Verdrängung 227 – 250 t, 169 Registertonnen, 2-Mast Bermudaschoner, Am Wind Besegelung 1.160 qm, Raumschots 2.260 qm, Maschine 640 PS, 8.700 l Diesel, 5.160 l Frischwasser, Spitzengeschwindigkeit unter Motor 12 kn, Reisegeschwindigkeit 10 kn, Kajüten für acht Personen plus siebenköpfige Crew.