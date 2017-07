Allein auf See: Lisa Blair schafft Antarktis-Umrundung als erste Frau – Mastbruch vor Kapstadt

Lisa Blair wollte als erste Frau die Antarktis umrunden, dann brach der Mast, und sie musste nach Kapstadt abdrehen. Aber die Australierin gab nicht auf, stellte ein neues Rigg und ist nun am Ziel.

Die australische Einhandseglerin Lisa Blair (32) hat das Projekt ihrer Antarktis-Umsegelung beendet. Nach ihrem Mastbruch im April legte sie nun mit ihrem Open 50 “Climate Action Now”den Rest der Reise zurück.

Eigentlich hatte sie den 102-Tage-Rekord des russischen Abenteurers Fedor Konyukhov von 2008 brechen wollen, aber dieses Ziel war nach der Havarie nicht mehr zu erreichen. Zwei Monate verbrachte sie in Kapstadt, um Geld zu sammeln und schließlich ihr Boot zu reparieren. Aber nun ist sie nach 104 Tagen wieder zurück im westaustralischen Albany und sagt: “Ich bin sehr stolz, eine so lange Zeit auf See ausgehalten zu haben.”

Damit ist sie immerhin die erste Frau, die diese Strecke bewältigt. Aber noch wichtiger ist Blair die Botschaft, die sie sich auf die Fahne geschrieben hat: Sie möchte auf den Klimawandel aufmerksam machen und hat eine Kampagne ins Leben gerufen.

Die Ankunft in Kapstadt nach dem Mastbruch:

Lisa Blair Tracker

Lisa Blair Website