Antifouling-Alternative: Putz-Roboter für den Rumpf

Die Notwendigkeit zur Unterwasserschiff-Behandlung ist eines der größten Ärgernisse beim Segeln. Haben die Italiener das perfekte Gegenmittel gefunden?

Was hat es nicht alles für Versuche gegeben, Pflanzen und Getier von einer Verbindung mit dem Schiffsrumpf abzuhalten. Und seitdem klar ist, wie schädlich die früher verwendeten extrem giftigen Antifouling-Substanzen für die Umwelt sind, ist die Suche nach funktionierenden Alternativen seit vielen Jahren ein Thema.

Ultraschall, Silikon-Anstriche, Nano-Technologie oder Folien am Rumpf gelten als mögliche Alternativen, haben sich aber längst nicht durchgesetzt. Immer wieder gab es auch Versuche, Waschanlagen für den Bootsrumpf zu installieren. In Deutschland waren sie nicht erfolgreich, aber besonders in Schweden gibt es Anlagen mit rotierenden Bürsten, die funktionieren sollen.

Der Bedarf ist definitiv vorhanden, und deshalb sehen sich die Erfinder eines neuen Gerätes auf dem richtigen Weg, das sie “Keelcrab”. Nennen dabei handelt es sich um einen mobilen Roboter, der per Fernsteuerung über das Unterwasserschiff dirigiert wird und dabei die Säuberung vornimmt.

Das Gerät funktioniert schon, und wird für 3500 Euro angeboten. Aber die Macher haben den ganz großen Markt im Visier. Deshalb sammeln sie nun über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter Geld ein, um eine größere Produktionskapazität zu erreichen. Das Finanzierungsziel beträgt 75.000 Euro.

Kickstarter Vorstellung von Keelcrab