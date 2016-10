Antrieb: Hanse entwickelt Propeller am Ruderblatt – Ist es wirklich eine Revolution?

Es gibt nicht mehr viele Innovationen, die in der konservativen Yachtie-Welt Aufsehen erregen. Aber ein Propeller am Ruderblatt wie der Hanse 315 e-motion rudder drive ist schon sehr erstaunlich.

Die Techniker aus Greifswald haben in Zusammenarbeit mit Jefa und Torqeedo einen 4 kW Elektromotor entwickelt, der einen Faltpropeller am Ruderblatt antreibt und Hanse feiert es schon als Revolution. Das System soll den Dieselmotor und dessen Komponenten und die kompletten Saildrive-Antriebseinheit ersetzen.

Der Motor erhält seine Energie aus zwei bis vier Lithium-Ionen-Batterien, und soll bei glatter See und 4,5 Knoten Geschwindigkeit eine Reichweite von bis zu 30 Seemeilen erreichen. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 6,1 Knoten und liegt damit nur knapp unter der Höchstgeschwindigkeit der Dieselmaschine. Mit den integrierten Schnellladegeräten sollen die Batterien in drei Stunden wieder voll aufgeladen sein.

Gewöhnungsbedürftig

Die Entwicklung der E-Maschine ist sicher ein Schritt, der voll im Trend liegt. Insgesamt 100 Kilogramm soll die Gewichtersparnis im Vergleich zum herkömmlichen Antrieb betragen, und dazu gibt die Werft einen deutlich verringerten Wartungsbedarf als Vorteil an, weil es weniger bewegliche Elemente gibt.

Aber die Position des Propellers am Ruderblatt dürfte doch sehr gewöhnungsbedürftig sein. Natürlich bringt sie einen großen Vorteil beim Manövrieren im Hafen. Wenn der Antrieb beweglich mit dem Steuer verbunden ist, kann man das Schiff auf dem Teller drehen. Jeder Skipper, der schon einmal mit einem frei schwenkbaren Außenborder am Kleinkreuzer unterwegs war, weiß die Manövrierbarkeit zu schätzen.

Die Hanse-Entwickler nutzen diesen Vorteil konsequent, indem sie sogar den Ruderausschlag auf 100 Grad erweitert haben. Es sollte also möglich sein, sogar einen leichten rückwärts gerichteten Impuls zu generieren. Das ergäbe auf der Suche nach der Parklücke im engen Hafen eine neue Entspanntheit.

Yacht nur für Hafenmanöver?

Aber eine Segelyacht kauft man ja nicht nur für das Hafenmanöver. Wenn man davon ausgeht, dass sie doch überwiegend zum Segeln gedacht ist, dann möchte man eigentlich keinen Faltpropeller am Ruderblatt haben.

Die Werft gibt zwar als Vorteil des Systems einen geringeren Widerstand beim Segeln wegen der fehlenden Saildrive-Öffnung im Rumpf an. Aber ist das gegen den Widerstand am Ruder gerechnet?

Normalerweise sollte nichts am Ruder hängen. Allein wenn sich Seegras am Blatt verfängt, lässt sich eine Segelyacht oft sehr unangenehm bewegen. Die Anströmung des Profils ist sehr kritisch bei Schräglage. Designer verwenden viel Zeit drauf, Formen zu entwickeln, die möglichst geringe Turbulenzen aufweisen und dem Steuermann auch im gekrängten Zustand Kontrolle geben. Denn sobald die Strömung an der Achterkante eines Ruders abreißt, schießt das Schiff unkontrolliert in den Wind.

Außerdem haben sich lange, schmale Ruderblätter durchgesetzt, die ein angenehmes leichtes Gefühl am Steuer vermitteln und den Ruderdruck verringern. Der Wulst des E-Motors an der Achterkante des Profils dürfte dem positiven Strömungsverhalten deutlich entgegen wirken.

Aber vielleicht haben die Konstrukteure des Hanse 315 e-motion rudder drive diese Probleme lösen können. Dann wäre es wirklich eine geniale Erfindung.