Barcolana: Größte Regatta der Welt mit 1758 Yachten – Ben Ainslie segelt mittendrin

Die 48. Barcolana ist wieder zu einem Mega-Happening geworden. Fast 15.000 Segler nahmen im Golf von Trieste an der Massenveranstaltung teil. Starke Bilder.



Das Mega-Feld der Barcolana ist in diesem Jahr an einem traumhaften Segeltag mit einer sich abschwächenden Bora um 20 Knoten Wind über die Bühne gegangen. Der Gesamtsieg ging dabei an die R/P 72 “Alfa Romeo” mit Skipper Gabriele, der den Zweikampf mit dem Maxi “Jena Tempus Fugit” gewann und dabei knapp unter einer Stunde blieb.

Mit am Start war auch Sir Ben Ainslie auf Einladung seines Sponsors Land Rover. Der Brite steuerted zusammen mit der italienischen Segellegende Mauro Pelaschier die alte Farr “Ancilla Domini” als 14. Yacht ins Ziel. Danach äußerte er sich beeindruckt. “Ich habe noch nie bei solch einem Event mitgemacht. Es war unglaublich.”

Zieleinlauf der Siegeryacht bei der Barcolana gefolmt von Andreas Ryll:

https://www.youtube.com/channel/UCVpoxoWu7ByTlExsdy1oMfw