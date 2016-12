Behörden: Spandau will Übernachtung und Stromerzeugung auf Booten verbieten

Gefährdet behördliche Willkür den Wassersport in Berlin? Im Spandauer Yacht-Club sollen Mitglieder nicht mehr auf Booten schlafen, Stegbeleuchtung und Stromversorgung abgeschaltet werden.

Angefangen hat alles mit der etwas skurril anmutenden Feststellung des Berliner Verwaltungsgerichts, dass es „keine wesentlichen Unterscheidungen zwischen Sport- und Hausbooten gibt“. Vorausgegangen war ein Nachbarrechtsstreit, bei dem es um die steigende Anzahl von Hausbooten auf Berliner Gewässern ging und um deren „wildes Anlanden“. Hausboote, die mitunter eher an schwimmende Appartementhäuser erinnern, sorgen bereits seit Jahren in den Berliner Randbezirken für reichlich Diskussionsstoff.

Das Bezirksamt Spandau interpretierte die richterliche Entscheidung (für einen Einzelfall) dahingehend, „dass mit Auflagen wie etwa Übernachtungsverboten gegen das unkontrollierte Anlanden von Hausbooten vorgegangen werden muss“.

Als nun vor Wochen die Verlängerung der Genehmigung für eine Bootsanlage beim Spandauer Yacht-Club anstand, stellte die Behörde Anforderungen, welche die Berliner Wassersportgemeinde in Aufruhr versetzte. Demnach dürfe kein Wassersportler mehr auf seinem Boot übernachten, dort keinen Strom mehr erzeugen (etwa per Solar-Panel oder Windrad) und die Steganlage dürfe keine Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen mehr haben. Zudem müsse der Steg in Zukunft unbeleuchtet sein.

Verbot von Kajütbooten?

Liest sich ein bisschen wie Behördenwillkür? Genau das meinten auch die betroffenen Wassersportvereine, deren Mitglieder ihre Kajütboote auch in Zukunft voll und ganz nutzen wollen. „Solche Auflagen kommen einem Verbot von Kajütbooten gleich,“ sagt Sebastian Kalabis, der beim Spandauer Yacht-Club für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, auf der Club-Website. „Wenn dieser Unsinn Schule macht, würde das alle Bemühungen und Ausgaben des Senats für die Entwicklung des Wassersports konterkarieren!“

Der SpYC schaltete den DSV und den Berliner Segler-Verband ein, der die Berliner Segelvereine um schriftliche Eingaben an das Bezirksamt Spandau bat. Die Frist für die Einreichung lief gestern aus, nun müssen die Betrofffenen der Dinge harren, die da kommen mögen. Unter anderem ist seitens des Bezirksamtes eine Anhörung angeboten worden.

Bisher war der Bau- und Umweltstadtrat Carsten Michael Röding (CDU) für den Fall zuständig, sein Nachfolger Andreas Otti (AfD) müsse sich „in das Thema aber erst noch einarbeiten,“ wie das Bezirksamt zuletzt meldete.

“Lächerlich!”

Mittlerweile haben sich Rechtsanwälte, die selbst Wassersportler sind, in diesem Fall zu Wort gemeldet. Sie halten die angekündigten Auflagen für den Spandauer Yacht-Club für irrelevant. So wird im Berliner Tagesspiegel der Rechtsanwalt und Segler Axel Paul zitiert, der vor allem darauf hinweist, wie viele Mittel der Berliner Senat in den vergangenen Jahren zur Verfügung stellte, um Steganlagen für Wassersportler in einen modernen und sicheren Zustand zu bringen. Ein Zustand, der jetzt wieder rückgängig gemacht werden soll.

“Ich mag mir gar nicht vorstellen“, sagt Paul gegenüber dem Berliner Tagesspiegel, „welchen Imageschaden bis zur Lächerlichkeit eine derartige Maßnahme für Berlin hervorrufen würde! Es ist so, als wenn man ein weltweit absolut einzigartiges Beschränkungsprogramm für den Wassersport auflegen würde – nur, um in einem Einzelfall ein Hausboot zu verhindern.“

Vom Bezirksamt Berlin äußerte sich in den letzten Tagen keiner mehr zu dem Vorfall – man darf gespannt sein, was die schriftlichen Eingaben bewirken werden.