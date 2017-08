Big Picture: “Risk of Rügen” Chartern mit Humor

Mit einer schönen Aktion geht die Segelschule Sail & Surf Rügen auf Kundenfang. Auf ihrer Facebookseite wird die Segelyacht “Risk of Rügen” angepriesen.

Im Text heißt es:

“Understatement-Charter 2013

Hochglanzyacht kann jeder. Wir verchartern unsere “Segelyacht” RISK OF RÜGEN an den abenteuerlustigen Segelfreund jenseits des Mainstream. Ihr bestimmt die Charterkosten und bringt dafür Schwimmwesten, Rettungsinsel, UKW und Seenotsignalraketen mit an Bord! Es gibt noch Restwochen, jetzt schnell buchen :)”

SR findet: Dieser Humor hat etwas.

Tipp: Thorsten Paech