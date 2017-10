Big Picture: Segeln auf Tragflächen ist eigentlich ein alter Hut – Auch ein 470er flog

So neu ist das Fliegen über dem Wasser wirklich nicht. Vor 44 Jahren erschien dieser 470er bei der legendären Speedweek im britischen Weymouth.

Das Segeln auf Tragflächen hat eine Revolution im Sport eingeleitet, die dauerhaften Bestand haben wird. Aber so neu, wie man denken könnte, ist diese Technik nicht. Schon 1938 ist das erste Segelboot über das Wasser geflogen. 1955 durchbrach die US-Konstruktion “Monitor” die 25-Knoten Barriere und näherte sich später sogar den 40 Knoten.



1976 sorgte der modifizierte Tornado “Icarus” für Aufsehen mit einem Ü-20-Knoten-Run und späteren Peaks von nahezu 30 Knoten.



In diese Zeit fallen auch die Bilder von dem “470er auf Drogen”. Das Schiff, das 1963 von dem Franzosen André Cornu auf dem Markt gebracht wurden, gehörte zu den modernsten Konstruktionen der Zeit. Es trat mit den Foiler-Auslegern 1973 bei der ersten Speedweek im britischen Weymouth an und hob sich dort auf seine Flügel.

So toll scheint das Gefühl beim Schweben nicht gewesen zu sein, denn die Tragflügel-Technik versank mehr oder weniger in der Versenkung. Erst um die Jahrtausendwende begann die Moth-Klasse mit ihrer rasanten Foiler-Entwicklung und der America’s Cup 2013 sorgte für den anschließenden Hype. Die AC50-Cupper segeln bis zu viermal so schnell wie der Wind.



Moderne Materialien sorgen für Gewicht-Ersparnis und große Effektivität. Immer mehr Foiler sind für den Jedermann-Markt ausgerichtet.

Tipp: Mitja Meyer