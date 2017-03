Big Picture: Wenn Lionel Messi das Autogramm von einem Segler haben will

Barcelona Star Lionel Messi wird öfter von Fans nach Unterschriften gefragt. Diesmal hat er den Spieß umdreht. Er wollte, dass sich ein Segler auf seinem Shirt verewigt.

Santiago Lange hat für einen der emotionalsten Momente der vergangenen Segelspiele gesorgt, als er im Alter von 54 Jahren nach einem dramatischen Medalrace mit seiner Partnerin Cecilia Carranza Saroli Gold für Argentinien holte.

Es war die dritte Olympiamedaille von Lange, der kurz zuvor eine Krebserkrankung überstanden hat. In der Folge wurde er auch zum Rolex World Sailor of the Year gewählt. Aber besonders in Argentinien wurde die Medaille gefeiert, denn die Südamerikaner gewannen insgesamt nur vier Medaillen in Rio: Gold im Judo (F), und Feldhockey (M) sowie Silber im Tennis (M)

Deshalb hat Barcelona Superstar Lionel Messi auch die Erfolgsgeschichte von Lange verfolgt. Als der heute 55 Jahre alte Segler den Fußballer in Spanien besuchte, bat der ihn spontan um ein Autogramm.

Zusammen mit Javier Mascherano, dem zweiten Argentinier beim FCB, und Langes Sohn, der ebenfalls in Rio segelte (49er), verbrachten sie einige Zeit in der Fußballer-Kabine und unterhielten sich über die Olympiaerfahrung. Besonders Messi hat sie noch in Erinnerung. 2008 gewann er für Argentinien Fußball-Gold.

Lange sagt nach dem Treffen: “Es war sehr aufregend. Ich mag es wirklich, wie normal und einfach diese Typen sind.” Auch Mascherano äußerte sich danach per Instagram: “Vielen Dank für deinen Besuch Santi Lange. Du bist ein Kämpfer und ein wahrer Champion.”