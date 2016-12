DNA F4 Foiler: Kontrolliertes Abheben vor Manhattan – Entwicklung zu Cruisen?

Die letzte Red Bull PR-Veranstaltung für den DNA F4 Foiler war bei der Passage nach Bermuda noch etwas mühsam. Nun zeigt der große 40 Fußer, was er kann.

Bei einer Ausfahrt Smooth mit sechsköpfiger Crew vor dem New York Yacht Club in Manhattan zeigte der DNA F4 Kat, dass die Technik des Segelfliegens auf dem Wasser immer verlässlicher wird. Damit rückt sie auch immer näher an den Normalo-Segler heran.

Der F4 soll zwar überwiegend für Regatten genutzt werden, man kann ihn aber durchaus zum schnellen cruisen benutzen. Bei starkem Wind scheint das Schiff auch im höheren Wellengang einigermaßen problemlos unter Kontrolle zu sein. Wo das wohl alles noch hinführt?