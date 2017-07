Feuer an Bord: Drohnen-Video vom Brand im Hafen – Fünf Schiffe zerstört

Es ist beängstigend, was ein Feuer im Hafen anrichten kann. Fünf Menschen konnten sich nur mit einem Sprung ins Wasser retten. Vier Boote sanken.

Die Everett Marina bei Seattle ist mit 2500 Liegeplätzen die größte an der US-Westküste. So waren viele Bootseigner in großer Aufregung, als Flammen aus einem Schiff schlugen. Das Feuer entstand an Bord während des Anlegemanövers und griff schnell auf Boote in der Nachbarschaft über.

In der Folge sprangen fünf Menschen von ihren Schiffen, um sich vor den lodernden Flammen zu retten. Nur eine Person erlitt leichte Verletzungen. Vier Boote versanken und ein weiteres wurde vollständig zerstört. Feuerwehr und Küstenwache versuchten, die Brände unter Kontrolle zu bringen, aber aus der Drohnen-Perspektive zeigt sich, wie schwierig der Kampf war.

Die Gründe für das Feuer sind bisher unbekannt. Aber Spezialisten haben die Ermittlungen aufgenommen.