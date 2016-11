Filmtrailer: „Dodo’s Delight“ vor Grönland und Buffin Island – das „Vertical Sailing Project“

Vier musikalische Kletterer und ein legendenumwobener Kapitän segeln in den hohen Norden, machen am Fuß jungfräulicher Kletterwände fest und steigen vom Boot in die Vertikale.

Schon mit ihrer ersten Segel-Kletter-Expedition in nördlichsten Breitengraden machten Sean Villanueva O’Driscoll, Benjamin Ditto, Olivier Favresse, Nicolas Favresse und ihr Kapitän Bob Shepton (Yachtsman of the Year 2014) in der Kletterszene Furore. Ihr 2011 gedrehter Film schaffte es bald zum Geheimtipp in der Kletterszene.

Ihr neuestes Video „Dodo’s Delight“ , das bei ihrer letzten Kletterexpedition 2015 aufgenommen wurde, setzt den bisherigen Erfolgen nun das Sahnehäubchen auf. Bei mehreren Mountain-Film-Festivals und Independant-Kino-Awards wurde der 55-minütige Streifen hoch gelobt und prämiert.

Derzeit sind die musikalischen Kletterer und Segler mit dem Film auf Tour durch große Kletter-Geschäfte in Europa, nachdem sie in den USA bereits bei großen Filmfestivals und in den Kletterzentren wie Boulder begeistern konnten. Also aufgemerkt, wenn Euch das Plakat auf der Litfasssäule anlacht – der Film ist wirklich nicht nur für Kletterer gemacht, sondern birgt jede Menge Spaß für alle Outdoor-Freaks. Zu denen nicht zuletzt ja auch Segler zählen.

Tipp: Katharina Flamm