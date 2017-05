Formen der Natur: Das faszinierende Spiel der Welle

Sie kann dem Segler richtig viel Schaden zufügen, extrem nerven und für ein gewisses Unwohlsein sorgen. Aber sie ist ihm auch Partner, Anschieber und Spielfeld. Visuelle Ode an die Welle.

Wellen können Angst machen. Sie türmen sich gerne groß auf, und wollen zerstörerisch sein. Aber sie haben auch diese andere Seite: Lieblich, sanft wiegend oder vorsichtig von hinten anrauschend und beschleunigend.

Ohne sie wäre das Segeln nur halb so schön. Umso passender ist das Video. Es setzt sie faszinierend in Szene. Vielleicht hilft es, ihre gute Seite zu würdigen und den nötigen Respekt zu zeigen. Niemand will schließlich ernsthaft zu ihrem Spielball zu werden.