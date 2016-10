Jedermann-Foiler: Wasp Motte am Gardasee – Deutscher Liga-Meister hat sie getestet

Die Wasp ist entwickelt worden, um neue Olympiaklasse zu werden. Die Liga Champions aus Bayern haben den Foiler am Gardasee getestet. Wieviel “Jedermann” steckt tatsächlich drin?

Flügel-Motten sind die Objekte der Begierde für viele sportliche Segler. Aber der Preis für die schnellsten Neubauten nähert sich langsam der 30.000 Euro Marke. Nach wie vor schreitet die Entwicklung in der Konstruktionsklasse rasant voran. Immer noch werden die kleinen Flitzer jede Saison etwa einen Knoten schneller.

Da sehnt sich die Szene nach einem Innehalten, dachte sich Moth-Vordenker Andrew McDougall. Der Erfinder der Mach2 Moth, die einige Zeit lang, die schnellste Konstruktion war, steckte seine Schaffenskraft fortan in einen Onedesign-Foiler nach dem Vorbild der Moth. Er nannte sie Waszp, sie soll mit etwa 12,000 Euro weniger als die Hälfte der aktuellen Motten kosten und den Markt erobern. Quasi ein Laser unter den Foilern.

Inzwischen wird das Schiffchen auch in Europa gesegelt. Und beim Stickl Sportcamp am Gardasee sind mehrere Wasp im Einsatz. So folgte der Deutschen Meister und Championsleague-Sieger vom Deutschen Touring Yacht-Club einer Einladung seines Sponsors BMW, um die Schiffchen auszuprobieren.

Jonas Vogt, der frisch vom überraschenden Championsleague-Sieg in Porto Cervo zum Gardasee anreiste, beschreibt für SegelReporter, wie sich die kleinen Flieger anfühlen:

“Das war eine Riesenerfahrung für uns. Schon am ersten Tag sind wir gleich abgehoben. Aber da haben wir noch viel Wasser geschluckt und wurden teils unsanft abgeworfen. Am zweiten Tag waren nachmittags die Wellen schön klein und mit 10-12 Knoten herrschten perfekte Bedingungen.



Spaß ist, denke ich, bei jedem Foiler garantiert. Aber im Unterschied zur Quant und Motte ist diese Wazsp total sicher, weil die Wanten fehlen. Bei einem Stecker rutscht man einfach nach vorne ins Wasser und bleibt nicht schmerzhaft am Want hängen.

Am Anfang ist das Segeln super anstrengend, und man ist nach gefühlten 10 Minuten total platt. Aber man gewöhnt sich sehr schnell.



Wie beherrschbar das Schiff für den Normalo-Segler kann ich nicht so genau sagen. Unser Coach vor Ort meinte, er hätte einen Kurs gehabt, in dem von 50 Seglern am Ende nur einer gefoilt ist. Wir sind dagegen gleich am Anfang abgehoben, wenn auch erstmal in instabiler Flugphase. Ich glaube man sollte viel Jollenerfahrung und eine gute Fitness mitbringen. Zum Training ist der Gardasee wahrscheinlich der beste Ort.”