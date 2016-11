Luxus Katamaran: Wie es sich auf einer millionenschweren Lagoon Seventy7 wohnt

Ein durchschnittlicher Tag auf See: Papi kommt barfuß am Strand von der Arbeit und fliegt mit dem Wasserflugzeug zum Boot. Mutti empfängt ihn freudestahlend. So lebt es sich auf dem Lagoon Seventy7.

Der neue Werbespot von Lagoon zeichnet das quere Bild einer Segelfamilie, die einen Lagoon Seventy7 Luxus-Katamaran als Eigenheim bewohnt. Wer 2.75 Milliönchen Euro und noch die zusätzliche Mehrwertsteuer übrig hat, kann seinen Lebensmittelpunkt auf so einen Trumm verlegen. Ob das Flugzeug als Beiboot inbegriffen ist? Sieht er so aus, der geheime Lebenstraum von Segel-Enthusiasten.

Mist, wo hat sich denn eigentlich der Junge versteckt? Der Schlingel, bestimmt wieder beim Wasserskifahren…