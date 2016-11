Mann über Bord: Rätsel um den chinesischen Segel-Helden Guo Chuan scheint gelöst

Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang des Dramas um den chinesischen Rekord-Segler Guo Chuan gibt es längst nicht mehr, dafür aber eine neue, erstaunliche Erklärung.

Das Team von Guo Chuan, dessen Trimaran vor wenigen Wochen führerlos im Pazifik gefunden worden war, hat Bilder veröffentlicht, die einen Hinweis auf das Unglück des Chinesen zulassen. So ist ein Karabiner-Haken zu sehen, der an einer Verbindung am Achterschiff eingeklippt ist. Er gehört offenbar zu einem Life-Belt und scheint abgerissen zu sein.

Offenbar hat Chuan also einen Life-Belt getragen. Zuvor war gemutmaßt worden, dass er möglicherweise bei schwierigen Bedingungen leichtsinnig ohne Sicherung auf dem Schiff unterwegs war.

Es stellt sich nun aber die Frage, wie die Leine brechen konnte. War das Material nicht ausreichend gewartet worden? Allerdings ist fraglich, ob sich der Chinese wieder an Bord hätte ziehen können, wenn er im Wasser hinterher geschleift worden wäre. Andererseits führen Einhandsegler normalerweise eine Fernsteuerung für den Autopiloten mit am Körper. Die kann im Notfall ein Stoppsignal aussenden.