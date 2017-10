Marketing: Die „Watermusic“ sinkt und die jungen Eigner verkaufen T-Shirts!

Wollen die Protagonisten Kate und Wes ihre Fans verhohnepiepeln oder ist das junge Paar einfach nur cool und handelt im richtigen Moment geschäftstüchtig?

Die Story der US-Amerikaner Kate und Wes auf ihrer „Watermusic” ist schnell erzählt. Die beiden wollen auf ihrer Yacht einen großen Törn wagen und lassen – wie mittlerweile Hunderte Gleichgesinnte – über Videos die interessierte Menschheit detailliert an ihrem Vorhaben teilnehmen. Ihren Youtube-Kanal nennen sie “Wicked Salty” (wicked =geil, abgefahren, stark aber auch durchgeknallt, verrucht, übel)

Von der langen Suche im Internet nach der richtigen Yacht über erste Segelversuche bis hin zum Großreinemachen an Bord (die Säuberung jeder Fuge, jeder Ecke, eines jeden Polsters) wird alles akribisch in relativ langen Videos dokumentiert. Und trotz der eher banalen Handlungsabläufe, die jedoch technisch korrekt gefilmt und ansprechend geschnitten sind, werden die beiden angehenden Langfahrtsegler von Zehntausenden virtuell begleitet, ihre Videos mit Hunderten Kommentaren versehen.

Die Yacht sinkt!

Dann der „Schocker“: die beiden erhalten die Nachricht, dass ihre vor Anker liegende Yacht sinkt! Auf Video dokumentieren sie, wie sie auf dem Beiboot zu ihrer Yacht rasen, die Wasserschäden in der mit Schlagseite traurig schwojenden Yacht begutachten, (verständlicherweise) emotional völlig aufgedreht reagieren und dann – Schnitt – mit der Versicherung telefonieren.

Erneuter Schnitt und schon stehen die beiden in einem Vorgarten und erklären ihren Fans, dass sie alle Vorgänge während der Unglücksnacht gefilmt haben, aber noch nicht verraten wollen, was genau wie und wann passierte. Das werde in den nächsten Tagen oder Wochen „scheibchenweise“ enthüllt, doch zunächst sollen die Damen und Herren Zuschauer doch bitteschön erstmal das neue „Wicked Salty“-T-Shirt (Motiv: Yacht mit Schlagseite, Preis: 25 Dollar) kaufen.

Die meisten Kommentatoren auf der Youtube-Seite leiden mit den beiden mit, wünschen Glück und sind „bis zum Zerreißen“ gespannt, wie die Geschichte enden wird. Doch die soll eben nur gezeigt werden, wenn der „Support-T-Shirt-Verkauf“ zufriedenstellend anläuft. Nur sehr wenige Kommentatoren sind angesichts der T-Shirt-Verkaufsaktion zumindest „irritiert“. Wollen die beiden mit dem Cliffhanger ihren Traum vom Weltenbummeln auf hoher See befeuern?

Mit den Worten „kauft das Wicked-Salty-Hemd und ihr werdet erfahren, wie es nach dem Desaster mit uns weitergeht“ verabschieden sich Kate und Wes von ihren Fans. Ist das nun geniale „Verkaufe“ im New American Way of Life?

Wir dürfen gespannt sein und bleiben – was „wicked“ Kate und Wes ja erreichen wollen.