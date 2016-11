Mirabaud Yacht Racing Image: Das beste Segelfoto der Saison 2016 – Vendée Hype

Die drei ersten Plätze der Segelfoto-Weltmeisterschaft gingen an Fotografen, die Vendée Globe Motive ins Rennen schickten. Der Franzose Jean-Marie Liot räumte den Hauptpreis ab.

149 Fotografen aus 25 Länder schickten ihre besten Bilder für die siebte Ausgabe des Mirabaud Yacht Racing Image Wettbewerbs ins Rennen. Und am Ende siegte in der wichtigsten Kategorie Jean-Marie Liot mit einem Bild des inzwischen ausgeschiedenen Vendée Globe Racers “Safran”.

Auch das zweitplazierte Bild der überfluteten “PRB” erinnert daran, dass die Einhand-Piloten hin und wieder auch reichlich Wasser schlucken müssen. Bei “Safran” ist das trotz der angebauten neuen Flügel der Fall.

Auch die Nummer drei ist ein Vendée Globe Motiv. Das Bild von Mark Lloyd zeigt Alex Thomson mit seiner “Hugo Boss” bei einem besonders strahlenden Moment in New York auf dem Hudson River kurz vor dem Start zur Atlantik-Regatta.

In einer weiteren Kategorie durften die Delegierten Yacht Racing Forums und der Wrold Sailing Konferenz in Barcelona ihr Lieblingsbild wählen. Und dabei kam der Spanier Nico Martinez (ESP) auf den ersten Platz mit seinem Klassiker-Bild, bei dem sechs Segler ohne Winsch-Unterstützung das Vorsegel dichtholen.

Die Abstimmung im Internet sieht ein ganz anderes Bild des Franzosen Christophe Huchet vorne, bei dem ein Diam 24 Trimaran für die Tour de France à la Voile trainiert.

Link zu den besten Bildern 2016

Mirabaud Yacht Racing Image 2016 – Top 10:

Jean-Marie Liot (FRA)

Benoît Stichelbaut (FRA)

Mark Lloyd (UK)

Guy Nowell (UK)

Richard Gladwell (NZL)

Claire Matches (UK)

Nico Martinez (ESP)

Eugenia Bakunova (RUS)

Alex Irwin (UK)

Tim Thomas (UK)

Yacht Racing Forum award – Top 5:

Nico Martinez (ESP)

Mark Lloyd (UK)

Luis Fernandez (ESP)

Pedro Martinez (ESP)

Jean-Marie Liot (FRA)

Public award – Top 5:

Christophe Huchet (FRA)

Ricardo Pinto (POR)

Matias Capizzano (ARG)

Andras Kollmann (HUN)

Joka Gemesi (HUN)

The Jury of the Mirabaud Yacht Racing Image 2016:

Andy Hunt (World Sailing CEO, UK)

Keith Taylor (marine writer, editor and marine publicist, NZL)

Antonio Palma (Managing Partner of Mirabaud, SUI)

Anna-Lena Elled (yachting journalist and picture editor, SWE)

Ian Walker (pro sailor, winner of the Volvo Ocean Race, UK)