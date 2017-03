Oldtimer: “Gefährung der maritimen Tradition in Deutschland” – Widerstand gegen Dobrinth

Kapitän Stefan Schmidt (75) setzt sich normalerweise für Flüchtlinge ein und saß im Gefängnis. Nun kämpft er auch gegen Alexander Dobrindt und seine Attacke auf die Traditionsschiffahrt.

Stefan Schmidt (75) hat sich einen Namen gemacht, als er schon 2004 ein Thema in die Schlagzeilen brachte, das heute eines der drängendsten Probleme unserer Zeit ist: die Flüchtlingskrise. Er war der Kapitän des zum Rettungsschiff umgebauten Frachters “Cap Anamour” der ins Seegebiet um Malta und Lampedusa auslief und dort 37 Flüchtlinge aus Seenot rettete.

Die Aktion sorgte damals für politische Verwicklungen als Schmidt fast drei Wochen keine Einlaufgenehmigung in den sizilianischen Hafen Porto Empedocle erhielt und sogar wegen Beihilfe zur illegalen Einreise festgenommen wurde.

Attacke des Verkehrsministers

Seitdem erhebt er in Sachen Flüchtlingskrise sein Wort und bekleidet inzwischen das Amt des Landesflüchtlings- und Zuwanderungsbeauftragten für Schleswig Holstein. Nun entschuldigt er sich schon fast, dass er sich auch “über kleinere Dinge aufregt”. Aber eine Attacke des Verkehrsministers gegen die Traditionsschiffahrt ziehe immer weitere Kreise.

“Was Dobrindt vorhat, ist Schwachsinn”, sagt er in seinem jüngsten Blogbeitrag und greift damit ein Thema auf, das inzwischen immer mehr Menschen ärgert. Es geht um ein 146 Seiten starkes Papier von Alexander Dobrindt, in dem strengere Sicherheitsauflagen für Traditionsschiffe beschlossen werden.

Zum Beispiel sollen die ehrenamtlichen meist älteren Seeleute künftig jedes Jahr ihre Seetauglichkeit nachweisen, wie es auch von den Profis verlangt wird. Teilweise müssen auf den Schiffen neue Schotten eingezogen, Ankerketten erneuert oder Treppen verstärkt werden.

Mehr als 100 Schiffe betroffen

Sigmar Gabriel hatte den Vorstoß im Januar noch als Wirtschaftsminister gestoppt, aber nun soll die Verordnung doch der EU-Kommission in Brüssel vorgelegt werden. Die fünf norddeutschen Länder sind dagegen, aber Dobrindt zieht den Plan durch.

Mehr als 100 Schiffe sind von den Auflagen betroffen und es besteht die Befürchtung, dass viele Betreiber die zusätzlich notwendigen Kosten nicht tragen können. “Das wird die Traditionsschifffahrt hierzulande absaufen lassen”, sagt Schmidt.

Schmidt stellt als Dozent für Schiffsicherheit an der Seemannsschule Travemünde auch den Handlungsbedarf in Frage und entspricht damit der Meinung vieler Kritiker. Nach Aussage der Fachverbände gab es in den vergangenen sieben Jahren nicht mehr als sieben leichte Unfälle, und keiner wäre von den neuen Richtlinien verhindert worden.

Der Ankerherz-Verlag hat inzwischen eine Petition gestartet und hofft auf viele Unterstützer aus der Bevölkerung: “Pro maritime Tradition: Dobrindts Verordnungsirrsinn stoppen!”