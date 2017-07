“Peking”: Viermastbark ist in New York auf sehr spezielle Weise verladen worden

Die “Peking” ist vor New York für die Heimreise nach Deutschland auf ein Dockschiff verladen worden. Der NDR hat die Verladung begleitet. Der Transport ist auf dem Weg nach Wevelsfleth.

Die 1911 gebaute Viermastbark “Peking” kommt zurück in die Heimat. Sie ist in New York verladen worden. 12 Tage soll die Rückreise nach Deutschland dauern. In Brunsbüttel Elbe Port soll die Stahlbark zunächst ausgedockt werden, danach wird sie elbaufwärts durch das Stör-Sperrwerk bis nach Wewelsfleth auf eigenem Kiel geschleppt.