Politik: Segeltörn bringt Rechtspopulisten in Bedrängnis

Die rechtspopulistische Dänische Volkspartei (DF) hat in Umfragen etwa ein Viertel der Stimmen im Vergleich zur vergangenen Parlamentswahl verloren. Dabei spielt offenbar ein Segeltörn eine große Rolle.

Jüngste Erhebungen legen nahe, dass die zweitstärkste Fraktion der vergangenen Wahlen in Dänemark in eine schwere Krise geraten ist. Die Dansk Folkeparti, die seit 1995 durch eine kritische Politik gegenüber Einwanderern punktet und bei der Europawahl 2014 mit 26,6 Prozent stärkste Kraft wurde, ist ein Segeltörn in die Quere gekommen.

Im Vorfeld der Kommunalwahl 2013 hatte sie mit Mitteln aus einem EU-Fonds einen Segeltörn auf einem Dreimaster unternommen und wurde nach einer Untersuchung vom EU-Parlament angewiesen, das Geld wieder zurückzuzahlen. Die Regeln seien klar, dass das verwendete Geld nicht für nationale Abstimmungen genutzt werden darf, heißt es bei der EU. Die DF muss rund 16.000 Euro zurückzahlen.

Der Fall ist für die DF, die seit 2015 als zweitstärkste Fraktion eine Minderheitsregierung stützt, deshalb so brisant, weil ihr charismatischer Spitzenpolitiker Morten Messerschmidt sich den Kampf gegen die vermeintliche EU-Geldverschwendung auf die Fahne geschrieben hatte. Beobachter vermuten, dass die potenziellen Wähler nun die gesamte Partei wegen der Doppelmoral-Vorwürfe abstrafen.