Politik: Trump beruft Ministerin aus berühmter Segel-Familie ins Kabinett

Während Donald Trump dieser Tage sein Kabinett formt, könnte ambitionierten Seglern besonders ein Name ins Auge fallen. Einige US-Segel-Medien frohlocken schon.

Der neue US-Präsident baut sich das reichste Kabinett der US-Geschichte zusammen. Die designierten Mitglieder verfügen zusammen über 14 Milliarden Dollar. Darunter befindet sich die 59-jährige Betsy DeVos als Bildungsministerin. Ihr Nachname ist besonders in der US-Segelszene ein Begriff. Denn die DeVos-Familie gehört zu den klingenden Namen im Sport.

Gerade erst hat ihr Sohn Rick in Miami die neue US-Rennserie der M32 Katamarane gewonnen, mit denen auch die Match-Race-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Bruder Ryan segelte auf Rang vier im Feld von sieben Booten. Vater Dick DeVos ist einer der besten Melges32-Skipper mit seiner “Volpe”.

Er lernte das Segeln Seite an Seite mit Bruder Doug, dem größten Investor bei der Quantum Sail Design Group. Doug DeVos führt auch das TP52 Quantum Racing Team, das in der vergangenen Saison wieder die 52 SuperSeries gewonnen hat. Er ist Steuermann, teilt sich den Job aber 2017 mit dem Profi Bora Gulari. Im vergangenen Jahr war auch Sohn Dalton für die Pinne eingeteilt.

Doug und Dick kamen dem Segeln durch Vater Richard (90) nahe. Der Co-Gründer des Direktvertrieb-Unternehmens Amway hat das Imperium einer der reichsten US-Familien aufgebaut. Das Familien-Vermögen soll sich auf 5,1 Milliarden US-Dollar belaufen. Richard DeVos ist unter anderem Besitzer des Basketballteams Orlando Magic. In seiner Segel-Karriere hat er zwei nationale Titel gewonnen.

Auch Betsy DeVos ist am Segeln nicht vorbei gekommen. Und so sehen einige US-Segel-Medien und Kommentatoren ihre Benennung ins Trump-Kabinett als eine der besseren Entwicklungen in diesen Tagen. Der Grund: Eine dem Sport nahestehende Politikerin könne nicht schaden.

Eine von Trumps Hauptsponsoren

Die Nominierung als Bildungsministerin war allerdings eine Überraschung, weil sie Trump im Wahlkampf durchaus kritisiert hat. Aber die Milliardärin, die selber aus einer millionenschweren Familie stammt, teilt durchaus extreme Positionen, wie die strikte Ablehnung von Abtreibung oder Homo-Ehen.

Die Vorstandschefin der Investmentfirma Windquest Group war eine von Trumps Hauptsponsoren mit geschätzten Wahlkampf-Spenden in Höhe von 9,5 Millionen Dollar . Aber die politisch dem äußerst rechten Flügel der Partei zugeordnete DeVos-Familie unterstützt seit Jahren republikanische Präsidentschaftskandidaten.

DeVos selbst ist Vorsitzende der Partei in Michigan aber bundespolitisch bisher nicht in Erscheinung getreten. Sie gilt als Kritikerin des aktuellen staatlichen Schulsystems und zielt auf die Stärkung privater Einrichtungen. Besonders die Lehrer-Gewerkschaft hat sehr kritisch auf ihre Benennung reagiert.