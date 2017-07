Promi-Segeln: Doppel-Olympiasiegerin wird Jockey – Beziehung war in den Schlagzeilen

Ayton nimmt die Zügel in die Hand. Sie ist unter die Jockeys gegangen. Im Dezember sattelte sie erstmals ein Pferd, und im August will sie bei dem vielbeachteten Amateur-Rennen Magnolia Cup an den Start gehen.

Mehrfach ist sie schon aus dem Sattel geflogen, und es sei nicht einfach, danach die Angst zu besiegen. Aber sie liebe diese Herausforderung und versuche, auch dieses Rennen zu gewinnen. Im Falle eines Erfolges seien weitere Einsätze nicht unwahrscheinlich.