Promisegler: Wie Surf-Weltmeister Florence beim Segeln chillt – Traum-Törn vor Hawaii

John John Florence (24) hat gerade vorzeitig seinen ersten WM-Titel bei den Wellenreitern gewonnen. Viel Kraft schöpft er aus dem Segeln. So puscht er seine J/35.

Der Hawaiianische Profisurfer John John Florence schwört auf die meditative Kraft des Segelns. “Man keine andere Wahl, als im Hier und Jetzt zu sein”, sagt er in seinem Film, den er über seine Segelleidenschaft drehte. “Man vergisst den ganzen Lärm und ist nicht an irgendeinen Zeitplan gebunden. Man kann so lange unterwegs sein, wie man will. Das ist der Spaß und die Freiheit.”

Florence ist direkt am Wasser am Surfstrand von Haleiwa neben dem berühmten Surfspot Banzai Pipeline aufgewachsen. Mit fünf Jahren stand er das erste Mal alleine auf dem Brett, und so war seine Karriere zum Surf-Champ vorprogrammiert. Er beobachtete lange die besten Surfer der Welt, die vor seiner Haustüre mit der Welle spielten.

Aber immer sah er die Parallelen zum Segeln. “Es ist, als sei man sein eigener Künstler. Man kann sehr kreativ sein mit seinem Weg in der Welle. Und das gilt fürs Surfen wie auch fürs Segeln. Es gibt keine Limits. Man versucht so viel wie möglich über die Kraft der Natur zu lernen. Aber sie ist niemals gleich. Manchmal kann sie einen ängstigen und manchmal ist sie wunderschön.”

Für Florence gehört die Zeit auf dem Boot zur wichtigsten in seinem Leben. Dabei ist es klar, dass er keinen lahmen Wohncontainer von Insel zu Insel bewegt. Die J/35 ist zwar schon ein betagter Riss von 1983 aber überwiegend in den USA wurden 330 Yachten verkauft. Das Schiff hat sich als schneller Cruiser/Racer einen Namen gemacht und in den Händen eines Surf-Weltmeisters wird es sehr lebendig.