Rekordversuch: Francis Joyon hat mit Boris Herrmann das Um-die-Welt-Abenteuer abgebrochen

Es war wohl zuletzt nur eine Frage der Zeit, wann IDEC den Rekordversuch abbrechen würde. Nach einem Zwischenhoch wuchs der Rückstand immer mehr. Eine andere Strategie hätte vielleicht mehr Erfolg versprochen.

Ein Mann an Land dürfte sich besonders ärgern. Die holländische Router-Legende Marcel van Triest, der selber schon fünfmal um die Welt gerast ist, hat nicht das Wetterfenster genutzt, das den Vendée-Seglern zu ihren Fabel-Rekorden verholfen hat, und das auch Thomas Coville mit seinem Maxi-Tri “Sodebo” zu Bestzeiten nutzt.

Van Triest hatte noch abgewartet, bevor er grünes Licht gab. Vielleicht wollte das IDEC Team auch der Ablenkung durch den Vendée-Globe-Hype entgehen, wenn es am gleichen Tag wie die Einhand-Flotte gestartet wäre. Vielleicht hat das Routing für den schnelleren Tri mit Crew auch andere Ergebnisse ergeben als für Coville, der alleine unterwegs ist.

Der Franzose ist jedenfalls auf dem besten Weg, den Rekord von Francis Joyon zu brechen. Nach 21 Tagen auf See ist er südlich von Australien angekommen und liegt genau 699 Tage vor der Rekordzeit.

Tracker Sodebo

Für IDEC war von Anfang an der Wurm drin. So, wie die Rekordfahrt der IDEC schon an den ersten Tagen verlaufen ist, haben es sich die Wetterspezialisten wohl nicht gedacht. Zwar schien sich das erste Manko – die Flaute zu Beginn – noch so ausgleichen zu lassen, wie geplant. Aber dann schloss sich das lange Zeit sehr offene Fenster für eine schnelle Doldrum Passage, und der Rekord war nicht mehr möglich.

Tracker IDEC

Die Pressemitteilung:

Die internationale Segelmannschaft der „IDEC Sport“ mit dem Hamburger Navigator Boris Herrmann hat ihren Weltrekordversuch am Sonntagmittag (27. November) abgebrochen. Sechs Tage nach dem Start vor Brest hatte sich die Wetterlage so verschlechtert, dass es bereits jetzt unwahrscheinlich erschien, in 45 Tagen um die Welt zu kommen. Der 31,50 Meter lange Trimaran unter Skipper Francis Joyon befindet sich bereits auf dem Rückweg und wird am kommenden Wochenende in Frankreich erwartet. Dann könnte eine neue Standby-Phase beginnen, um die Jules Verne Trophy doch noch zu gewinnen.

„Die Enttäuschung ist bei uns allen groß. Eine bittere Pille, aber eine konsequente und einzig richtige Entscheidung“, sagte Boris Herrmann. „Wir wussten bei der Abfahrt, dass der Nordatlantik nicht optimal werden würde“, so der 35-jährige weiter, „aber die Doldrums (Kalmengürtel, d. Red.) haben uns den Garaus gemacht.“ In einer unerwartet ausgeprägten Flautenzone südlich der Kapverdischen Inseln verlor die „IDEC Sport“ die entscheidende Zeit, nachdem sie zuvor schon einen kleinen Vorsprung auf den Weltrekord der „Banque Populaire“ von 2012 herausgesegelt hatte. Der steht bei 45 Tagen, 13 Stunden, 42 Minuten und 53 Sekunden über mindestens 22.500 Seemeilen.

Nach eingehendem Studium der zu erwartenden Wetterentwicklung durch Routingstratege Marcel van Triest an Land fasste der Skipper die schwere Entscheidung. „Der akute Rückstand auf den Rekord wuchs zuletzt, aber vor allem die Aussichten waren schlecht“, erklärte Joyon um Umkehr. Boris Herrmann: „Wir hätten den beim Start angepeilten günstigen ‚Anschlusszug‘ im Südatlantik um zwölf Stunden verpasst.“ Rund eine Woche wird es dauern, ehe die sechsköpfige Crew wieder in der Bretagne festmacht.