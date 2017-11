Rekordversuch: Schneller als 49 Tage alleine um die Welt – Gabart turnt im Rigg des 100-Fußers

Der Franzose François Gabart lässt sich durch ein Problem mit einer Segellatte nicht vom Einhand-Rekordkurs auf seinem Maxi-Trimaran abbringen. Er kletterte, sägte, feilte und filmte sich bei der Arbeit

Mal eben eine Segellatte wechseln oder reparieren, das sollte eigentlich keine große Aufgabe sein. Aber wenn man alleine auf einem 100 Fußer mit mehr als 30 Knoten über den Atlantik rast, bekommt ein solches Unterfangen eine andere Dimension.

Francois Gabart musste diese Arbeit auf seinem Trimaran “Macif” erledigen und hat sich dabei gefilmt. Genau ist nicht zu erkennen, was denn nun kaputt war. Aber der Schaden genügte offenbar, um die Arbeit in Angriff nehmen zu müssen. Gabart fierte teilweise das Großfall und flexte dann offenbar an einem Mastrutscher herum. Südlich von Afrika will er die finalen Arbeiten an dieser Baustelle abschließen.

Zuvor hatte er sich schon bei der Reparatur der Rollanlage als MacGyver hervor getan:

Der Skipper scheint zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten. Schließlich hat er einem günstigen Wetterverlauf zufolge im Vergleich zu seinem virtuellen Gegner Coville eine ordentliche Abkürzung Richtung Kap der Guten Hoffnung nehmen können. Dadurch nahm er dem Konkurrenten gut einen Tag ab und liegt nach einem vorherigen Rückstand nun wieder 415 Meilen voraus.

771 beträgt sein maximales Etmal, und damit bewegt er sich nach dem eigenen Rekord von 784 Meilen in 24 Stunden, den er 2016 mit “Macif” aufgestellt hat.

Tracker Macif Weltrekordversuch