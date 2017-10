Rettung: Fünf Monate ungeplant auf See – Zwei havarierte Seglerinnen mit Hunden gerettet

Zwei vermisste amerikanische Seglerinnen sind im Pazifik von der US-Marine gerettet worden. Sie trieben seit Ende Mai mit ihren Hunden gut 5000 Meilen umher. Ein ausgefallener Motor soll der Grund gewesen sein.

Jennifer Appel breitet freudig die Arme aus und wirft den Marine-Soldaten Kusshände zu, als sich das Beiboot der “USS Ashland” nähert. Aufgeregt springen zwei Hunde auf dem Vordeck umher. Die Freude über die Rettung ist groß. Nur das zweite Crewmitglied Tasha Fuiaba befindet sich offenbar unter Deck. So sieht es auf dem Video aus, mit dem die US Navy von der Rettungsaktion berichtet.

Appel und die Hunde sehen putzmunter aus. Dabei treiben sie seit fünf Monaten ziellos auf dem Pazifik umher. Ihre Geschichte ist ein Rätsel: Die beiden Frauen wollten am 30. Mai von Honolulu nach Tahiti segeln, gerieten dann in einen schweren Sturm und dabei soll die Maschine beschädigt worden sein.

Seitdem war die Yacht offenbar manövrierunfähig. Dabei sieht sie auf den ersten Blick noch sehr seetüchtig aus. Das Großsegel ist für einen Havaristen noch einigermaßen ordentlich am Baum zusammengebunden. Die Rollgenua scheint intakt. Warum konnte die Crew nicht segeln und ließ sich bis zur Position gut 900 Meilen südöstlich von Japan treiben?

Maschine startet nicht

Die Mutter von Jennifer Appel äußert sich in einem ABC-Interview wie folgt: “Es gingen einige Dinge auf dem Schiff gingen kaputt. So brach der Mast, und die Maschine startete nicht, als sie Energie benötigten.” Außerdem sei schon am ersten Tag auf See das Mobiltelefon ihrer Tochter auf See verloren gegangen.

Die Bilder zeigen, dass der Mast definitiv nicht gebrochen ist. Aber der starke Bewuchs am Rumpf bestätigt die lange Zeit auf dem Wasser. Nach zwei Monaten auf See soll die Besatzung damit begonnen haben, Notrufe wohl per Funk abzusetzen, aber niemand habe sie gehört. Sie befanden sich zu weit auf See und offenbar auch nicht im Bereich der wichtigen Schiffsrouten. Erst die Sichtung durch eine Fischerboot-Crew vor Japan habe die Rettung durch die Navy ermöglicht.

Das Überleben auf dem ungeplant langen Trip ist gelungen, weil die Crew laut einem Navy-Bericht für gut ein Jahr Trockennahrung wie Haferflocken, Nudeln und Reis gebunkert haben soll. Außerdem habe ein Wasser-Filter Gerät geholfen, womit möglicherweise eine Entsalzungsanlage gemeint ist.

Die 75-jährige Mutter fiel aus allen Wolken, als sie den Telefonanruf ihrer Tochter erhielt. Fünf Monate war die Skipperin nicht erreichbar, dabei hatte die Mutter schon eine Woche nach dem Ablegen der Yacht die Küstenwache kontaktiert und eine Suchaktion in Gang gesetzt. Sie habe immer Hoffnung gehabt, dass die Tochter am Leben ist. Schließlich sei sie in handwerklichen Dingen sehr begabt, und könne selber gut reparieren. Die Schäden am Boot waren dann aber offenbar doch zu gravierend.