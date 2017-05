SeaBubble: Erster Taxi-Foiler vom “Hydroptère”-Erfinder

Alain Thébault konnte seinen “Hydroptère” zwar auf dem Wasser aber nicht finanziell zum Fliegen bringen. Bei dem Taxi-Foiler SeaBubble scheint es besser zu laufen.

Als sich Alain Thébault mit einem ziemlich artfremden Konzept für ein ökologisch sinnvolles, urbanes Wasserstraßentaxi an die Öffentlichkeit wagte (SR berichtete), gab es viele Stimmen aus der Segelsportszene, dass es sich hier nur um einen Akt der (finanziellen) Verzweiflung handeln könne.

Schließlich war er einmal ein Star der Segelszene, als er 2009 mit seinem futuristischen Trimaran “Hydroptère” den absoluten Speed-Rekord auf 51,36 Knoten hochschraubte. Aber der sympathische Franzose scheitert schließlich mit dem Projekt, das Hochsee-Foilen zu erschließen. Mit seinem speziellen V-förmigen Tragflügel-System setzte er technisch offenbar auf das falsche Pferd. Moderne Foiler benutzen inzwischen L-Foils.

Aber das Wasser-Taxi-Thema scheint nicht so abgedreht, wie auf den ersten Blick vermutet. So ließ der Erfinder verlauten, dass bald 100 seiner SeaBubble Menschen auf der Seine transportieren sollen. Er scheint auf einem guten Weg in diese Richtung zu sein. Jetzt stellte er den ersten SeaBubble-Prototypen in Aktion vor.

Der Mini-Foiler mit Elektro-Antrieb sieht noch längst nicht so sexy aus, wie die ersten Renderings vermuten ließen, aber offenbar funktioniert er technisch schon bestens. Das kleine etwa 16 Knoten schnelle Tragflächenboot soll den Wassertransport in den Metropolen der Welt revolutionieren. Paris macht den Anfang.

Der Vorteil für die Städte: SeaBubble ist im Vergleich zu Autos umweltfreundlich durch den Elektro-Antrieb und erzeugt kaum Wellenschlag. Allerdings hat Thébault auch angekündigt, dass für die nächste Entwicklungsstufe eine weitere Finanzspritze von zehn Millionen Euro notwendig ist.