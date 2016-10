Superyacht: Neue 130 Fuß Baltic “My Song” für Milliardär Pier Luigi Loro Piana

Die finnische Baltic Werft hat die 40 Meter Yacht “My Song” an den italienischen Modeunternehmer Pier Luigi Loro Piana ausgeliefert. Der Cruiser Racer soll im Surf bis zu 30 Knoten erreichen.

Pier Luigi Loro Piana hat sein Leben dem gleichnamigen Familienunternehmen gewidmet, das auf hochwertige Wollstoffe wie Kaschmir spezialisiert ist. Aber seit er vor drei Jahren mit seinem Bruder 80 Prozent der Firma für zwei Milliarden Euro an den französischen Luxusgüterhersteller LVMH verkaufte, verfügt der Italiener über genug Zeit und Geld, um sich ausgiebig seinem Segel-Hobby zu widmen.

Dafür gab Loro Piana, der in der Forbes Liste mit einem Vermögen von 1.38 Millarden Dollar auf Rang 1275 geführt wird, sein Traumschiff in Auftrag. Es ist seine vierte Yacht mit dem Namen “My Song”. “Wir haben das My-Song-Konzept auf 130 Fuß ausgedehnt”, sagt er dem Magazin Boat International. “Denn die Kinder werden größer, und ich werde älter. Deshalb brauche ich ein etwas stabileres Boot.”

Dass Baltic eine gute Adresse für solche Aufträge ist, haben die Finnen nicht zuletzt mit dem Leuchtturm-Projekt “Visione” gezeigt, der 147-Fuß-Superyacht für SAP-Gründer Hasso Plattner. Aber der aktuelle 130 Fußer, der jetzt die Hallen im hohen Norden verließ, erfüllt alle Superlativen des modernen Bootsbaus.

So soll die exakt 39.62 Meter lange Yacht im Racing Modus durchaus in der Lage sein, 30 Knoten zu erreichen und ist damit eine der schnellsten Yachten der Welt dieser Art. Dabei wird der Cruising Speed mit 16,5 Knoten beziffert. Möglich wird das insbesondere durch die Leichtbauweise mit Karbon-Sandwich, auf die sich Baltic spezialisiert hat. So erreicht das Schiff ein Gesamtgewicht von 105 Tonnen.

Als Antrieb ist ein Caterpillar 8.7 Diesel-Motor eingebaut, dessen Propeller um 90 Grad gedreht und bei Nichtgebrauch vollkommen im Schiff versenkt werden kann. Außerdem verfügt der 36,25 Tonnen schwere Kiel über einen Lift-Mechanismus, mit dem der Tiefgang von sieben auf 4,8 Meter verringert werden kann.

Die nächste Superyacht aus dem Hause Baltic ist schon im Bau. “Pink Gin VI” eine 53.9 Meter lange Baltic 175 wird im nächsten Jahr vom Stapel laufen.

Technische Daten Baltic 130 LÜA 39.62m

LWL 36.78m

Breite 8.52m

Tiefgang, Kiel oben 4.80m

Tiefgang, Kiel unten 7.00m

Gewicht 105 Tonnen

Ballast 36.25 Tonnen

Rumpf-Material Karbon pre-preg/Corecell sandwich

Treibstoff-Tank 7000 L

Wasser-Tank 240 L

Maschine Caterpillar C8.7 480kW/650hp + Baltic RPS

Segelfläche

Großsegel 530 m2

Genoa 380 m2

Gennaker 1,300 m2