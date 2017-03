Superyachten: Faszination J Class – Videos vom Traumevent in St. Barth

Nach drei Tagen in der Karibik ist die neue Hackordnung bei der J-Class-Rekordflotte erkennbar. Die bewegten Bilder der 140-Tonner sind ein Genuss.

Der erste Showdown der ereignisreichen 2017-Saison für die permanent wachsende J-Class Flotte ist beendet. Bei der St. Barth Bucket Regatta in der Karibik hat Ken Read am Steuer der “Hanuman” das Kunststück fertig gebracht, einen eigentlich aussichtslosen Rückstand noch in einen Sieg umzuwandeln.

Punktgleich siegte “Hanuman” vor “Velsheda”. “Unser Start war alles andere als gut”, sagt Velsheda Navigator Campbell Field. “Hanuman hat wie erwartet ein wenig mit uns gematcht, dabei mussten wir einfach nur nahe bei ihnen bleiben.” Schließlich konnte “Hanuman” nur gewinnen, wenn noch zwei Boote zwischen den beiden Kontrahenten liegen würden. Nach der Attacke beim Start passierte aber genau das. “Hanuman” gewann, und “Velsheda” segelte mit Rang vier ihren schlechtesten Platz.

Dabei ist es wahrlich bemerkenswert, dass die Profis schon in der Lage sind, die J-Class-Monster so zu manövrieren, dass sie Duell-Situationen kreieren. Schon im vorletzten Rennen wurde “Velsheda” mit einer Strafe belegt, als sie auf dem Vorwind-Kurs der Hanuman zu nahe kam.

Dass diese engen Manöver längst nicht selbstverständlich sind, zeigen die Probleme der Konkurrenz. So hatte die siegverwöhnte “Lionheart” mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Taktiker Bouwe Bekking beschreibt den kritischen Moment, als der Mastbeschlag für den Spinnakerbaum brach. “Der Baum durchstieß schließlich das Großsegel. Wir benutzten einen Ersatzbeschlag, aber auch der brach. Es ist offenbar das falsche Material.”

Die deutsche “Topaz”, der besonders bei leichtem Wind von hinten Vorteile nachgesagt werden – wegen des großen Volumens im Vorschiff, langer Wasserlinie und kurzem Kiel – zeigt die Schwierigkeiten, das Potenzial dieser riesigen Yachten auszuschöpfen. Mehr als Platz fünf war noch nicht drin.

Steuermann Peter Holmberg sagt: “Das Boot läuft gut und hat viel Potenzial.” Aber das J2 Vorsegel habe für die Bedingungen zu viel Druck aufgebaut, und die Schwierigkeiten seien größer als bei der Konkurrenz gewesen. In Bermuda seien die Kurse noch kleiner und begrenzter. Da werde der Speed noch mehr ausmachen. Es gebe noch viele Verbesserungsmöglichkeiten.