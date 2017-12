Unglück: Mann über Bord – Skipper-Gattin konnte ihm nicht helfen

Der Segel-Unfall eines polnischen Paares in karibischen Gewässern beschäftigt die Blauwasser-Szene. Die hilflose Skipper-Gattin schaffte es nicht, ihren ins Wasser gestürzten Mann zu retten.

Aga Blazowska hatte sich mit einem dramatischen Aufruf an die Cruising-Gemeinde gerichtet. “Ich suche nach meinen Eltern, die sich auf einer Atlantik-Überquerung befinden. Das letzte Signal vor 24 Stunden war ein seltsamer Anruf per Satelliten-Telefon von meiner Mutter. Sie schrie meinen Namen, und dann brach die Verbindung ab.”

Blazowska informierte die örtlichen Rettungsorganisationen. Dann erklärte sie in einer Aktualisierung die Situation: “Meine Mutter hat versucht, ihrem Mann zu helfen, aber durch Schock, Stress und Panik konnte sie das Boot nicht wenden. An alle Boot-Besatzungen in dem Gebiet: Bitte haltet die Augen offen!!!!”

Mann trieb achteraus

Elizabeth Dabrowny (69) musste hilflos mit ansehen, wie ihr Mann Stan (74) achteraus trieb, nachdem er über Bord gegangen war. Sie warf ihm noch zwei Rettungsringe hinterher, dann geriet er außer Reichweite.

Der Unfall passierte etwa 400 Meilen entfernt von Barbados. Das Ehepaar aus Polen war vor wenigen Wochen mit seiner Bavaria 44 “Vagant” in Madeira aufgebrochen, um die nächsten vier Jahre auf den Weltmeeren zu verbringen und den Globus zu umrunden. Stan Dabrowny ging davon aus, die seglerische Unerfahrenheit seiner Ehefrau ausgleichen zu können. Aber nun wurde es ihm zum Verhängnis.

Elizabeth Dabrowny wurde nach dem öffentlichen Hilferuf der Tochter von einer Tanker-Besatzung gerettet, aber vom Skipper fehlt weiterhin jede Spur. Nach dem Aufruf per Internet hatten Schiffe und Flugzeuge das fragliche Unglücksgebiet abgesucht.

Die Crew des Frachtschiffs hatte noch versucht, die herrenlose Bavaria abzuschleppen, aber das gelang nicht. Inzwischen ist die Yacht am Strand von Tobago angespült worden.