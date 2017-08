Videos: „Waterlust“ zeigt und erklärt die Wasserwelten – Trigonometrie, Strömungen und… Bikinis!

Was haben eigentlich die drei Größen eines Dreiecks mit Segeln zu tun? Und wieso weiß man immer noch nicht alles über Meeresströmungen? Neue Erklär-Videos von „Waterlust“.

Die coolen Videos von „Waterlust“ haben wir Euch schon öfter vorgestellt (SR-Artikel). Die junge amerikanische Video-Produktionsagentur ging dabei im Laufe der letzten hauptsächlich auf typisch emotionale Themen ein. Wie etwa „Kite-Surfer im Duell mit Moth und Katamaran-Foiler“ , das „Race to Alaska“ on „Onboard Volvo Ocean Race“.

Seit einiger Zeit bringen die jungen Filmemacher nun auch Tutorials und „Wie-funktioniert-das-eigentlich?“-Videos online, die von zehntausenden Segel- und Wassersportenthusiasten geschätzt werden.

In der gewohnt, kurzen, knappen, erfrischend einsilbigen „Waterlust“-Art werden so etwa Themen wie „die Trigonometrie beim Am-Wind-Segeln“ oder die wissenschaftlichen Forschungen an Meeresströmungen erklärt.

Dass die „Macher“ dabei viel rumkommen, versteht sich von selbst. Aus ihren Reisen haben sie fünf Lektionen gelernt und gewisse Lehren gezogen.

Und weil es so schön war, hier nochmals eines ihrer erfolgreichsten Videos: Wenig wissenschaftlich, dafür umso sympathischer – Frauen am, im und auf dem Wasser. Macht Lust auf me(e)hr!

Website Waterlust