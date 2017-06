Waffen: Affenfaust wird als Totschläger eingestuft

Eine Affenfaust wird geknüpft, um das Ende einer Wurfleine zu beschweren. Wie kann man darauf kommen, dass es sich dabei um eine gefährliche Waffe handelt?

Das Binden einer Affenfaust gehört zum Einmaleins der Marine-Ausbildung. Der Knoten dient klassisch als Beschwerung am Ende einer dünnen Leine, um sie beim Anlegen an Land zu werfen und dann den schweren Festmacher daran nachzuziehen. Aber das Gebilde sieht auch einfach hübsch aus wird auf Knotenbrettern platziert oder als Schlüsselanhänger benutzt. (So geht es)

Nun steht der Knoten allerdings aufgrund eines aktuellen Feststellungsbescheides des Bundeskriminalamtes auf der Liste verbotener Totschläger-Waffen. Das klingt auf den ersten Blick nach Behörden-Irrsinn, aber offenbar wird die Affenfaust schon seit längerer Zeit als Nahkampf-Waffe eingesetzt.

Im Bescheid heißt es: “Durch die Füllung des eigentlichen „Monkey Fist“-Knotens mit Metallkugeln oder anderen schweren Gegenständen entsteht hier ein Gegenstand, bei dem das beschwerte Ende schwungvoll beschleunigt werden kann und damit beim Auftreffen Personen erheblich verletzt werden können, insbesondere bei Kopftreffern.”

In den Knoten werden also offenbar Beschwerungen eingebaut, durch die der Gebrauch als Schlagwaffe über kurze Distanz möglich ist.

Zu groß sollte der Schlüsselanhänger-Knoten also nicht sein, wenn man ihn zum Beispiel bei einer Flughafen-Kontrolle mitführt. Sonst kommt noch jemand auf die Idee, dass es sich dabei um eine Waffe handeln könnte.