Weltumsegelung: Jan Hamester hat den Claas40-Rekordversuch in Brasilien abgebrochen

Jan Hamester führt die geplante Nonstop-Weltumsegelung nicht weiter. Seit Heiligabend lag er mit entzündetem Schienbein auf Reede. Der Arzt in Brasilien schlägt nun Alarm.



An Jan Hamester scheiden sich die Geister. Einerseits gab sich der Hamburger Einhand-Skipper nicht gerade als Leisetreter, als er den Start seiner Weltumsegelung und den Class40-Rekord ankündigte. Andererseits hat in jüngster Zeit kein deutscher Segler so offen über seinen Törn kommuniziert und Probleme mit der Community geteilt.

Das kommt bei Seemannschaft-Puristen nicht besonders gut an. Viele Details seiner Vorbereitung mögen nicht so gewissenhaft erscheinen, wie manche sie sehen möchten. Fehler sind schnell gefunden. Besserwisser gibt es genug.

So muss sich Hamester durchaus fragen lassen, warum er auf eine Weltumsegelung kein Antibiotikum in der Bordapotheke mitnimmt. Ob das die Entzündung der schon in Frankreich erlittenen Verletzung am Schienbein verhindert hätte?

Türkischer Frachter hilft

Der Skipper besorgt sich bei einer abenteuerlichen Medikamenten-Übernahme die nötige Medizin von einem Frachter. Die türkische Besatzung schafft es, ihm in der Dunkelheit ein beleuchtetes Care Paket mit Antibiotika und Verbandsmaterial zu übergeben. Damit segelt er zur brasilianische Inselgruppe Fernando de Noronha, wo Heiligabend der Anker fällt. Seitdem wartet er auf die Heilung des Beines.

Er geht nicht an Land, weil er den Status seiner Nonstop-Weltumsegelung erhalten bleiben soll, auch wenn die mögliche Rekordzeit längst nicht mehr zu knacken gewesen wäre. Er sagt, das Proviant gehe nicht aus, weil er bei der Abfahrt in Deutschland so viel geschenkt bekommen habe.

Aber am Wochenende gibt er nach 14 Tagen vor Anker dann doch auf. Die Wunde am Bein wird nicht besser. Und Hamesters Zustand erlaubt es nicht, die notwendigen Arbeiten am Rigg vorzunehmen. Er müsste in den Mast, um die Mittelwanten nachzuspannen.

So ist er nun zum brasilianischen Festland gesegelt, liegt in einem Hafen an Mündung vom Fluss Rio Paraiba und hat sich in ärztliche Behandlung begeben. Es war auch höchste Zeit.

Seine jüngste Info von Bord: “Ich war soeben im Hospital. Morgen werde ich operiert. Das Amoxicilline hat nicht gegriffen. Ich hätte mein Bein verloren, wenn ich nicht abgebrochen hätte. Also, alles richtig gemacht…Puh…” Es ist noch nicht klar, wie es weitergeht.