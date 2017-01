Yacht-Beförderung: Skurriles Transport-Schiff für die Revier-Erweiterung

Wenn Europäer in exotischen Revieren segeln wollen, liegt jede Menge Wasser im Weg. Aber mit dem nötigen Kleingeld stellt es kein Hindernis mehr dar. Ein erstaunliches Schiff übernimmt den Job.

Der 209 Meter lange Stückgut-Frachter “Yacht Express” verschifft regelmäßig Yachten von Europa in die Karibik aber immer häufiger auch nach Australien. Dabei punktet er mit einer besonders einfachen Technik.

Er kann wie ein Schwimmdock so weit abgesenkt werden, dass die zu transportierenden Schiffe auf eigenem Kiel zu ihrem Bestimmungsplatz auf dem Frachtdeck schwimmen. Taucher schieben dann Stützen unter die Rümpfe, und wenn der Frachter das Wasser wieder abpumpt stehen die Schiffe fest auf ihrem Platz.

Float on, float off heißt dieses Beladungssystem, das offenbar immer beliebter wird. Mit der “Super Servant 4” gibt es einen weiteren Frachter, der nach diesem Prinzip arbeitet, und die holländische Firma Sevenstar Yacht Transport hat Ende 2016 in China ein drittes Schiff in Auftrag gegeben.

Der Bedarf scheint zu wachsen. Alljährlich werden mehr als 1500 Segelyachten in der ganzen Welt per Frachter verschifft. Allerdings muss man schon ein wenig Kleingeld übrig haben. Der Transport einer 35 Fuß-Yacht kann schon mal 11.000 Euro kosten, wenn es nach einer Atlantik-Überquerung zurück ins Mittelmeer soll.

Für eine Überführung von Florida nach Europa für ein 30 Fuß Schiff muss man etwa 9000 Euro bezahlen. Sie kann den Wert einer alten Yacht schon mal überschreiten. Aber insbesondere für reiche Eigner größer Schiffe scheint der Deal offenbar immer mehr in Frage zu kommen.