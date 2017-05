America’s Cup: Die Revanche von Artemis gegen Neuseeland – Ainslie brilliert beim Start

Der erste Tag der zweiten Round Robin beim 35. America’s Cup bietet zwei spannende Rennen mit überraschendem Ausgang und erneut einer wichtigen Penalty-Entscheidung.

Das Ungemach des Vortages nach der Niederlage durch den unberechtigten Penalty ist kaum verkraftet, da müssen die Schweden schon wieder ran gegen die starken Kiwis. Es ist aber auch die Chance zur Wiedergutmachung. Eine echte Revanche.

Nathan Otteridge und Ian Jensen kennen diese Duell-Situation mit Peter Burling und Blair Tuke aus dem 49er. 2012 konnten die Australier die jungen Kiwis noch in Schach halten und gewannen vor ihnen Olympia-Gold. Vier Jahre später drehten die Neuseeländer den Spieß um und gewannen in Rio mit riesigem Vorsprung vor ihren ehemaligen Trainingspartnern.

Sie hatten deutlich mehr Zeit in die Olympia-Kampagne investiert. Das eigene America’s-Cup-Team stand schließlich kurz vor dem Kollaps. Outteridge und Jensen dagegen machten nach dem Cup 2013 mit Artemis nahtlos weiter als Vollprofis, konzentrierten sich voll auf Bermuda segelten eben nur so nebenbei zu 49er-Silber in Rio.

Ungestümer Herausforderer

Diese Prioritäten-Einteilung sollte sich eigentlich deutlich in der Leistung beim Cup wiederspiegeln. Aber nach drei Renntagen ist das bisher nicht so. Die Kiwis haben viermal gewonnen, Artemis nur zweimal.

Unter diesen Vorzeichen startet die Revanche für den Vortag. Outteridge gewinnt den Start und behauptet eine Runde lang souverän den Vorsprung. Sollten sich jetzt die fast zehn Jahre mehr Lebenserfahrung im Vergleich zum 26-jährigen ungestümen Herausforderer auszahlen?

Verliert Burling die Nerven?

Der Steuermann wird normalerweise überbewertet bei der Beurteilung von Leistung auf größeren Regattabooten, aber auf diesen Foiling-Maschinen hat er tatsächlich eine große Verantwortung. Er bestimmt am Steuerrad nicht nur die Höhe am Wind sondern auch über dem Wasser. Es ist eine neue Dimension. Die Qualität am Rad ist ein wichtiger Faktor.

In den ersten Minuten punktet Outteridge und Burling scheint die Nerven zu verlieren. Er versucht vor dem Wind von hinten kommend ein High-Speed-Luvmanöver. Dabei kommt die T-förmige Tragfläche am luvwärtigen Ruder aus dem Wasser, die das Heck wie ein Spoiler beim Rennwagen herunter drückt. Burling verliert kurz die Kontrolle. Der Kat taucht krachend mit den Bugspitzen ins Wasser.

Andere mögen sich von so einem missglückten Angriff beeindrucken lassen, Burling sagt später nur: “Da hat er mächtig Glück gehabt, dass er davon gekommen ist.” Er glaubt, ein Penalty wäre schon fällig gewesen. Aber so verliert er gut 400 Meter.

Doch die Kiwis bleiben dran, und nach einem Nosedive vom Gegner sind sie wieder in Schlagdistanz. Kurz vor der Luvtonne dann der nächste Fehler von Artemis, als sie die Anliegelinie verpassen, einen Penalty beim Cross kassieren und noch eine zusätzliche Wende einbauen müssen. Es ist ein Duell technisch auf Agenhöhe aber eine schmerzliche Niederlage für Artemis.

Danach beäugen die Herausforderer-Teams mit Argusaugen das Match des Verteidigers Oracle gegen die Franzosen. Würden sie es abschenken, um Cammas einen Punkt zu schenken? Damit könnten sie einem stärkeren Herausforderer wie Artemis den Weg zum Ausscheiden bereiten. Aber Spithill macht seinen Job, gewinnt den Start klar und zieht dann davon. Es gibt zwar ein technisches Problem an den Kontrollleinen im Flügel, und Spithill muss vom Gas gehen, aber bei diesen Bedingunen haben die Franzosen keine Chance. Ein lahmes Rennen.

Ainslie braucht den Punkt gegen Artemis

Spannender wird das zweite Artemis-Match des Tages, diesmal gegen Land Rover BAR. Beide benötigen unbeding einen Siegpunkt, um dem drohenden Ausscheiden zu entgehen. Ainslie gewinnt klar den Start aus einer ungewöhnlichen Position in Luv. Aber er erkennt, dass Outteridge zu früh an der Linie ist und Speed rausnehmen muss. Ein Meisterstück.

Aber das britische Boot ist diesmal auch schnell. 43 Knoten erreicht es auf dem ersten Abschnitt. Ob allein der Wechsel zu den Leichtwind-Tragflächen den Unterschied zu gestern ausmachen? Ainslie sagt, es habe bis tief in die Nacht lange Diskussionen über Kommunikation, Bootstrimm und Taktik gegeben. Das hat offenbar gefruchtet.

In einem spannenden Rennen segeln die Briten speedtechnisch und taktisch auf Augenhöhe gegen stark aufkommende Schweden und machen diesmal keinen entscheidenden Fehler. Sie holen sich den wichtigen Punkt.

Für die Schweden ist dieser Tag ein Desaster. Sie stehen jetzt schon mit dem Rücken zur Wand und segeln möglicherweise bei ihrem letzten Duell am Samstag bei einem echten Endspiel gegen die Franzosen um das Weiterkommen. Sie haben jetzt allerdings zwei Tage Segelpause, in denen sie die Leistung ihres Schiffes verbessern können.