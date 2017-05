America’s Cup: Neun Führungswechsel in einem Rennen – Franzosen düpieren Ainslie

Das erste Duell zwischen Artemis und Neuseeland wird als das spannendste aller Zeiten in die Geschichte des America’s Cups eingehen. Ein Fehler der Schiedsrichter sorgt schließlich für die Entscheidung.

Nathan Outteridge kann es nicht glauben. Er wirft wütend seine Skibrille ins Cockpit, die ihn gegen das harte Spritzwasser schützen soll, sackt in sich zusammen und lässt den Kopf hängen. Taktiker Ian Percy wird richtig laut: “No Way!”, brüllt er ins Mikrophon seines Headset. “Auf keinen Fall!”

Er sieht das blaue Licht auf seinem Katamaran blinken. Es sind nur noch wenige Meter bis zur Ziellinie, aber die Entscheidung der Schiedsrichter steht: Penalty für Artemis. Game over. Neuseeland gewinnt den Punkt.

Was für ein Rennen. Auch die ärgsten Zweifler an dieser neuen Art des America’s Cup Segelns sollten nun ihre Zweifel bekommen. Gleich neunmal wechselt die Führung zwischen Schweden und Neuseeland, und erst ein Penalty beim letzten Manöver bringt die Entscheidung. So etwas gab es bei Cup-Rennen noch nie.

Was ist passiert? Artemis hält auf der finalen Vorwind-Strecke von rechts auf die letzte Bahnmarke zu und liegt knapp in Führung. Das Emirates Team kommt von links mit Wegerecht und versucht die Schweden zum Ausweichen zu zwingen. Peter Burling steuert in eine spektakuläre Halse, so als müsste er aus dem Weg. Eine Schwalbe? Er drückt den Protest-Knopf und siehe da, die Schiedsrichter bestrafen den Gegner.

“Es ist glaube ich besser, wenn ich jetzt nicht mit den Umpires spreche”, sagt ein um Fassung bemühter Nathan Outteridge später im Interview. Er hält die Strafe für eine klare Fehlentscheidung. “Wenn sie den Kurs gehalten hätten, wären wir klar vorbei gekommen.”

ACRM Chief Umpire Richard Slater sagt: “Wir müssen sicher sein, dass sich Artemis freihält, und das waren wir zu dem Zeitpunkt nicht.” Aber dann räumt er überraschend ein: “Wir hatten danach eine interne Diskussion und andere Daten gesichtet. Wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, hätten wir grün gezeigt und Artemis nicht bestraft.”

Slater gibt den Fehler zu. Das passiert nicht oft in diesem Spiel, und für die Schweden mag es eine psychologische Wiedergutmachung sein. Aber auf der Ergebnisliste hilft es nicht. Der Punkt ist verloren. Tatsachen-Entscheidungen können nicht rückgängig gemacht werden.

So bleibt nur zu hoffen, dass dieser fehlende Punkt am Ende nicht so schwer wiegt. Die Situation ist für Artemis durchaus gefährlich. Denn das Team hat nach der ersten von zwei Round-Robin-Serien wie Frankreich und Japan bisher nur zwei Siegpunkte auf dem Tableau.

Das Problem sind die Franzosen. Sie tun nicht das, was man von ihnen erwartet. Sie gewinnen zu oft. Erst unerwartet gegen Artemis und nun am letzten Tag der Round Robin 1 auch noch gegen die Briten.

Ainslie gewinnt klar den Start gegen seinen französischen Widersacher. So weit alles im Lot. Aber danach kann Franck Cammas viel besser mithalten als erwartet bei dem stärkeren Wind um 14 Knoten. Besonders auf dem Kreuzkurs ist er schnell.

Schließlich entscheidet ein Fehler an der Luvtonne das Rennen zugunsten von Cammas. Ainslie und seinen Mannen wollen wohl kein Risiko eingehen, entscheiden sich gegen einen Cross vor dem Bug, steuern in eine späte Wende und verliert klar die Führung.

Vor dem Wind kommen die Briten noch einmal ran, schaffen den Split am Leetor und liegen nur 10 Sekunden hinten. Aber dann folgt eine Desaster-Wende, nach der das Schiff kaum wieder in Fahrt kommt. Game over.

Für die Franzosen bedeutet der Sieg ein unerwartetes Stimmungshoch. Und man kann erwarten, dass sie in ihrem zweiten Rennen des Tages den Japanern ein hartes Match liefern. Das hat schon eine wichtige Bedeutung, denn Dean Barker hat bisher nur einen Sieg auf dem Konto.

Aber der erfahrene Kiwi-Steuermann wählt für dieses Match eine ganz neue Startvariante, positioniert sich weit in Luv und hämmert zehn Knoten schneller als die Franzosen über die Linie. Danach passiert in diesem Rennen nicht mehr viel.

Cammas erklärt später, sie hätten Probleme mit der Energieversorgung gehabt. So bleiben die Franzosen auch weiterhin unberechenbar durch ihre extreme Leistungsschwankungen.

Die erste Round Robin abgeschlossen und Oracle liegt vorne. Ab Morgen segeln noch einmal alle Boote jeder gegen jeden und danach entscheidet sich, wer von den fünf Herausforderern die Sachen packen muss.

Die Briten waren mit nur einem Sieg das schwächste Team. Ihnen helfen aber noch die Bonuspunkte aus der World Series. Doch das Beschnuppern ist nun definitiv vorbei. Auch Oracle muss sehr kämpfen, wenn es den Sieg in dieser Vorrunde einfahren will. Er wäre einen Punkt für das Cup-Match wert. Darauf werden sie nicht verzichten wollen.

Pressekonferenz: