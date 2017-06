America’s Cup: Oracle beginnt Aufholjagd – aber einen Punkt durch Penalties verloren

Oracle Team USA hat beim America’s Cup den ersten Sieg eingefahren. Die Amerikaner sind deutlich schneller geworden. Ein Penalty kostet sie den Sieg im ersten Rennen. Es steht 1:4

Endlich den ersten von sechs Starts gewonnen, endlich auf Augenhöhe mit den Kiwis, endlich nach der ersten Kreuz komfortabel mit 12 Sekunden Vorsprung in Führung, und doch passiert es wieder: Die Gegner rasen vorbei.

“Haben wir eine Chance, das Tor zu treffen?” ist von Bord den neuseeländischen Bootes zu hören und dann ein zweifelnder Ton von Steuermann Peter Burling. Aber wie aus dem Nichts weht die perfekte Böe über den Rennkurs, der Kiwi-Foiler steuert 20 Grad tiefer und erwischt tatsächlich die linke Tor-Marke.

Eine Frechheit. Oracle-Taktiker Tom Slingsby hat solide für den vorherrschenden Wind eine sichere Anliegelinie angepeilt und geht davon aus, dass der Gegner noch einmal halsen muss. Aber diese Böe ändert das Spiel vollkommen. Haben die Kiwis beim US-Team das Fünkchen Hoffnung nun endgültig gelöscht? Wie sind sie zu schlagen, wenn jetzt sogar die Windgötter auf ihrer Seite sind? Das sollte nun wirklich das Ende für Oracle sein.

Oracle ist schneller geworden

Aber das ist es noch nicht. Oracle Team USA ist in der fünftägigen Regatta-Pause definitiv schneller geworden. Die Technik-Abteilung hat den Katamaran leichter gemacht und unter anderem den Rad-Grinder-Mechanismus, auf dem Taktiker Slingsby vor dem Wind hinter Spithill kurbelte, von Bord geworfen. Außerdem wurden die Ruder ausgetauscht.

Die Folge ist ein klarer Speed-Zuwachs, allerdings offenbar auf Kosten der Stabilität. Im ersten Rennen fiel der US-Kat spektakulär spritzend von seinen Kufen, als Spithill die entscheidende Halse zum Angriff ausführen wollte. Es gingen hunderte Meter verloren und damit auch das Rennen.

Aber schon in diesem Lauf hatten die Australier auf dem US-Boot gezeigt, dass sie deutlich verbessert aus der Box gekommen sind. Ein dummer Frühstart brachte sie ins Hintertreffen. Spithill führt ihn erneut auf einen Software-Fehler zurück, was ziemlich erstaunlich ist nach fünf Tagen Pause und Möglichkeiten zur Analyse. Schließlich war ihm schon am ersten Wochenende ein solcher unforced-error-Frühstart unterlaufen.

Groupama Team France Coach Bertrand Pacé hielt gegenüber SR schon bei diesem unbedrängten Fauxpas die von Spithill zitierten “falschen Zahlen” auf der Anzeige seines Start-Computers, der ihm die Zeit und Beschleunigung zur Linie anzeigt, für eine Ausrede.

Dial Down, das Standard Manöver

Aber anders als vermutet kam Oracle trotz frühem Rückstand wieder zurück, schaffte das Überholmanöver und sah sich dann aber den direkt auf ihn zurasenden roten Bugspitzen gegenüber. Dieser sogenannte Dial Down ist zum Standard-Manöver geworden bei diesem America’s Cup.

Ziel ist es, dem ausweichpflichtigen Gegner das kontrollierte Abfallen hinter dem Heck – den sogenannten “Duck” – zu erschweren und ihn zu scharfen, bremsenden Kursänderungen zu zwingen. Im Idealfall wird der Kontrahent so überrascht, dass er sogar wenden muss.

Deshalb fällt das Wegerecht-Boot ab, darf aber nur maximal 90 Grad zum Wind herunter drehen (deshalb “Dial Down”) und muss seinen Kurs lange halten, bevor es selber alles tut, um eine Kollision zu vermeiden.

Bei dieser Begegnung sind die Schiedsrichter in ihrer Schaltzentrale an Land offenbar davon überzeugt, dass Spithill nicht ausreichend seinen Kurs geändert hat, um auszuweichen. Das Manöver sah aus wie die vielen anderen, die bisher in Bermuda zu bestaunen waren, aber erstmals blinkte danach die blaue Lampe auf.

Bauchplatscher des US-Kats

Ein wirklich ärgerlicher Moment für Oracle. Spithill hatte mit seinem Team schon das Überholmanöver vollzogen, als die Strafe überraschend ausgesprochen wurde. Eine harte Entscheidung, und sie kostete ihn diesen fünften Punkt in Folge. Zumal danach besagte Bauchplatscher des US-Kats alle weiteren Angriffe im Keim erstickten.

So rieben sich viele Cup-Fans verwundert die Augen, als das folgende sechste Rennen dann wider Erwarten doch noch zum echten Thriller wird. Bei den 10 bis 11 Knoten Wind, die Larry Ellisons Team bisher nicht zu bewältigen waren im Speed-Vergleich mit den Kiwis schlugen sie doch noch einmal zurück.

Die Kiwis rutschen zwar auf dem Vorwindkurs nahezu mühelos in Luv vorbei. Aber diesmal verdanken sie die Wendung der Dinge nicht ihrem vermeintlich überlegenen Boot, sondern dieser schnöden Böe, so wie sie auf allen Segelrevieren dieser Welt vorkommt.

Dramatischer Schlagabtausch

Danach entwickelt sich ein dramatischer Schlagabtausch, bei dem es um das Nutzen von weiteren Böen auf dem Kurs und dem Vermeiden von Löchern geht. Tom Slingsby findet den entscheidenden Beschleuniger in der linken oberen Ecke des Rennkurses.

Mitte der Kreuz baut er eine zusätzliche Wende ein, und Burling verzichtet auf eine enge Deckung. Vielleicht ist er ein wenig zu selbstsicher geworden. Aber ganz plötzlich sind 120 Meter Vorsprung aufgebraucht. Burling muss den bekannten Dial-Down-Move ausführen, so nahe ist das US-Boot wieder herangekommen. Mit je 31 Knoten halten die irren Kat-Piloten aufeinander zu, und Spithill lässt sich diesmal nicht überraschen.

Er minimiert die Ruderbewegung bei seinem Ausweich-Schlenker und passiert das Heck von Burling mit maximalem Speed. Bei der nächsten Annäherung liegt er vorne und kann das gleiche Manöver beim Gegner anbringen.

Big Point für den Sieg

Diesmal ist es aber noch effektiver, da Spithill die Kiwis von der Anliegelinie zur rechten Marke abhalten kann. Im Idealfall verzögert er so sehr, dass sein junger Widersacher noch eine zusätzliche Wende einbauen muss. Es klappt nicht ganz. Allerdings muss Burling so sehr zur Tonne hochquetschen, dass der Speed auf unter 17 Knoten absackt, während Spithill konstant mit 24 Knoten das Rundungsmanöver absolviert. Es ist der Big Point in diesem Rennen, der Oracle den ersten Sieg beschert.

Kann das der Wendepunkt in diesem Duell sein? Ist es der Start einer Aufholjagd wie in San Francisco? Sicher ist, dass Oracle seinen Katamaran tatsächlich schneller gemacht hat. Er ist allerdings nicht so überlegen wie das Vorgänger-Modell 2013. Bei beiden Rennen spielten die Winddrehungen und Böen eine große Rolle. Aber auch die Instabilität des Oracle-Kats im ersten Rennen war nicht zu übersehen.

Wird das US-Team die Leistung von dem sechsten Rennen bestätigen können? Technisch scheinen Spithill und Co nun auf Augenhöhe agieren zu können. Wenn dann Spithill seine Starts verbessert, mag die Leistung von Tom Slingsby noch mehr in den Fokus rücken.

Seine Entscheidungen im Duell mit Burling mögen den Unterschied ausmachen. Im letzten Rennen dürfte er viel Selbstbewusstsein getankt haben. Und es gibt jetzt wieder viele Oracle Fans, die an die Wiederholung des Comebacks glauben.

Vertrauen in das Werkzeug

“Wir vertrauen jetzt unserem Werkzeug”, sagt Spithill. Kein Wunder, dass er den Geist von 2013 beschwört. “Das erinnert mich an San Francisco. Wenn die Jungs sehen können, dass das Boot schneller ist, können wir neuen Schwung aufbauen. Ich glaube sogar, dass wir noch mehr Speed im Tank haben.”

Dabei hilft es längst nicht mehr, die Neuseeländer zu beobachten. Zu unterschiedlich sind die Herangehensweisen an den Trimm des Bootes. Das wurde auch an diesem dritten Renntag wieder deutlich. Wenn eine Böe einfällt, nimmt Oracle klassische den Druck aus der Segel-Tragfläche, indem Trimmer Langford die Schot öffnet. Die Neuseeländer öffnen dagegen mit ihren Wing-Elementen den Twist. Das ist so, als würde man auf einem konventionellen Kielboot mit dem Achterstag den Mast biegen.

Dieser Desig-Pfad ist genial. Allerdings muss sich nun zeigen, ob er weiterhin dazu führt dem neuerlichen Ansturm des Oracle Teams erfolgreich aus dem Weg gehen zu können. Das Duell ist wieder spannend.

Der nächste Teil folgt Sonntag Abend ab 19 Uhr auf Servus TV. Es steht 4:1. Der Sieg geht an das Team, das zuerst 7 Rennen gewinnt. Zwei Rennen pro Tag sind geplant. Es wird also sicher auch noch am Montag gesegelt.

“Schön zu sehen, dass sich die Jungs nun etwas wehren”, sagt Peter Burling und erntet Gelächter und empörtes Rumoren in der Pressekonferenz. “Spithill antwortet: “Das ist erst der Anfang, mein Freund.”