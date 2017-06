America’s Cup: Oracle Team USA verliert zwei weitere Rennen – Nun fünf Tage Pause

Am zweiten Tag des America’s Cup-Duells in Bermuda segelt der Verteidiger Oracle Team USA nach wie vor überraschend hilflos gegen die neuseeländischen Herausforderer. Dabei keimte heute Hoffnung auf.

Die Windgötter schienen es nicht gut zu meinen mit dem schwächelnden America’s Cup Verteidiger aus den USA. Erneut sollte der Wind in dem natürlichen Segel-Stadion von Bermuda nur schwach wehen, und damit sanken die Hoffnungen für ein Comeback auf ein Minimum. Zu schwach präsentierten sich Spithill und Co am ersten Tag des Cup-Matches bei leichtem Wind.

Wenn diese Regatta keine langweilige Angelegenheit werden sollte, musste James Spithill entweder deutlich besser starten, die Designer auf der Suche nach Leichtwind-Speed plötzliche Erkenntnisse gewinnen, oder der Wind stärker wehen.

Mehr Wind macht Hoffnung

Ab 11 Knoten sehen die Experten Oracle deutlich besser im Spiel. Und tatsächlich weht es an diesem Tag plötzlich doch stärker. Oracle baut seine High-Speed-Tragflächen ein, und die Neuseeländer bleiben auf den langen Foils. Haben sie falsch gepokert? Das Blatt könnte sich zugunsten des Verteidigers wenden.

Und Spithill liegt diesmal auch gleichauf nach dem Start und scheint aus der Luvposition über die Kiwis zu rutschen. Aber dann klappt es doch nicht. Neuseeland behauptet die Innenposition und als beide Katamarane simultan halsen zeigt sich, dass der Unterschied der beiden Teams nicht allein in der Geschwindigkeit liegt. Oracle klatscht ins Wasser während Neuseeland einem ungefährdeten Sieg entgegen stürmt. Auch bei dem stärkeren Wind ändern sich die Vorzeichen nicht für das US Team.

Im nächsten Lauf wird es nicht besser. Ein interessanter Prestart zwar, der Spithill einige Möglichkeiten zum aggressiven Angriff gibt, aber der Pitbull beißt nicht richtig zu. Er scheint im entscheidenden Moment zu zögern. Daraus entsteht ein Start, bei dem beide Teams gleichauf liegen. Aber vor der ersten Marke rutscht Burling doch wieder in Luv drüber und liegt vorne.

Mitleid mit Spithill

Oracle hat danach einfach nicht den Speed, um näher ran zu kommen. Besonders am Wind können die Kiwis höher segeln, wenn sie es müssen und wollen. Man kann langsam Mitleid mit den Spithill und Co haben. In den vier Rennen waren sie chancenlos. Können sie die Karten noch einmal neu mischen.

Fünf Tage Pause stehen nun an, und Spithill betont in der Pressekonferenz: “Wir waren schon einmal in so einer Situation, und wir hatten damals weniger Zeit. Wir haben nun fünf wichtige Tage und werden jede einzelne Stunde davon nutzen. Wir müssen eine Antwort geben.”

“In fünf Tagen kann man viel ändern.” Was soll er auch sagen. Wenn es wo einfach wäre, hätte da US-Team auch schon diese Zeit gehabt vor dem Cup Match mehr zu ändern. Es war schließlich klar, dass die Kiwis schneller sind, als alle anderen.

Aber wer weiß, schon einmal ist das unglaubliche Comeback gelungen. Vielleicht lässt sich die Geschichte ja doch wiederholen. Allein glauben mag daran in Bermuda keiner. Zu überlegen und souverän haben sich die Neuseeländer präsentiert.

Es steht nun 3:0 für die Kiwis. Wer zuerst sieben Punkte erreicht, hat den 35. America’s Cup gewonnen. Das nächste Duell der beiden Teams startet am nächsten Samstag.