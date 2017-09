Meinung America’s Cup: Warum Italiener und Kiwis das Rad neu erfinden wollen

Sie tun es wirklich. Die neuen America’s Cup-Hüter versuchen offenbar, die Zeit zurückzudrehen. Als hätte es zehn Jahre Innovation im Segelsport nicht gegeben. 2020 wird wieder mit großen Einrumpf-Yachten und großer Crew um die alte Kanne gesegelt.

Foiling? “Vielleicht” heißt es bei Kiwi-Chef Grant Dalton. Die seit Jahrzehnten größte technische Revolution im Segelsport soll beim 36. America’s Cup offenbar nur eine untergeordnete Rolle spielen. Aber erst in einem Monat wird die wichtigste Frage beantwortet: Wie sieht die neue America’s Cup-Klasse aus?

Groß soll das Schiff sein, und von bis zu zwölf Menschen bedient werden. Das britische Land Rover BAR Team sieht in einer ersten Stellungnahme zwar “starke Anzeichen dafür, dass das Boot foilen soll wie die Multihulls beim vergangenen Cup”, aber es ist nicht vorstellbar, dass Einrumpfer an die Leistungswerte der vergangenen AC-50-Kats herankommen.

Skepsis gegen Multihulls

Warum also der Wechsel? War das mit den Foiler-Kats wirklich so schlecht?

Eigentlich passt Multihull-Regattasegeln nicht wirklich zu den Erfordernissen des Match Races. Beim schnelle Heizen mit Kats rücken taktische Komponente mehr in den Hintergrund. So drehen zwei Rümpfe bei Manövern mit größerem Widerstand durch das Wasser. Und allein durch den hohen Speed ist der Bremseffekt von Wende und Halse vergleichsweise größer als bei einem langsamen Boot. Die Folge: es wird möglichst lange geradeaus und hintereinander her gesegelt, um Manöver zu sparen. Dem zurückliegenden Boot bleiben kaum Möglichkeiten zum Überholen.

Deshalb war die Skepsis groß, als Russell Coutts seine Vision vom spannenden Segelsport ausgerechnet mit Multihulls umsetzen wollte. Aber der Mann hat eigentlich geniale Arbeit geleistet. Die Rennen in Bermuda waren trotz des Highspeeds auch taktisch spannend und mit zahlreichen Überholmanövern gespickt.

Coutts erreichte das durch die Kurswahl mit Luv-, Leetor und den Spielfeldbegrenzungen, aber zuletzt bei den AC50 insbesondere durch die modifizierten Konstruktionsregeln. Sie erlaubten den Teams das Wenden im Flugzustand. Der Fahrtverlust im Manöver wurde minimiert, und die Taktiker konnten schon mal eine zusätzliche Wende einbauen, um auf eine Winddrehung zu reagieren.

Akku leer

Der einzige Manko war die Energiebereitstellung. Wenden und Halsen leerten die Batterien zu schnell. Es dauerte lange, bis die Akkus von den Grinder wieder aufgeladen werden konnten. Eine schnelle Doppelwende, um sich zum Beispiel aus der Abdeckung zu lösen, war nicht möglich. Und Artemis raste nach der Luvtonnenrundung schon mal über die Grenze, weil die Energie für eine Halse fehlte.

Dieses Problem hätte einfach gelöst werden können durch ein weiteres Feintuning der Regeln für den nächsten Cup. Man hätte einfach die Ernergie-Speicherkapazität erhöht, vielleicht auch die Art des Grindings überdacht, und fertig wäre das nahezu perfekte Segelveranstaltung-Produkt gewesen, von dem auch Nicht-Segler begeistert gewesen wären.

Das hatten Coutts und Ellison im Sinn, und auch der Rest der Herausforderer konnte dem folgen. Sie hatten sich ja schon geeinigt für die nächste Runde. Aber nun geht alles wieder von vorne los. Neuseeländer und Italiener wollen das Rad neu erfinden. Und dabei ist es offenbar besonders wichtig, dass es möglichst wenig Ähnlichkeiten mit dem vorherigen aufweist.

Fadenscheiniges Argument

Team New Zealand-Boss Grant Dalton sagt, der Hauptgrund für die Rückbesinnung auf den Monohull sei die Überzeugung, dadurch mehr Herausforderer zu bekommen. Denn ein Großteil der Segelgemeinschaft fühle sich Einrumpfern einfach mehr verbunden.

Ein fadenscheiniges Argument. Denn potenzielle Herausforderer beim America’s Cup werden weniger durch schöne Yachten angezogen als die Tatsache, dass sie überhaupt eine erfolgversprechende Kampagne finanzieren können.

Aber das Thema der Kosten-Minimierung, oder der Einnahmen-Maximierung spielt bei dem neuen Protokoll offenbar keine große Rolle. Es heißt nur, dass Teams ohnehin so viel ausgeben werden, wie sie es möchten.

Die besten Schnellsegler beim Cup

Die Neuseeländer hätten sicher kein Problem, die neue, schnelle Art des Segelns wie gehabt fortzuführen. Sie haben das Know How und die jungen Menschen wie Peter Burling und Blair Tuke, die genau dafür ausgebildet sind. Es war doch perfekt, dass plötzlich die führenden olympischen 49er und Nacrac17-Segler in den Schlüsselpositionen der führenden Segelsport-Veranstaltung zu sehen waren.

Auch die deutschen starken Schnellsegler, die sich in den vergangenen Youth America’s Cup Kampagnen engagiert haben, sahen plötzlich einen Weg zum Heiligen Gral des Segelsports. Wenn jetzt wieder klassisches Match Race in der Startbox gefragt ist, dürften erst einmal andere Spezialisten besser sein. Und es ist wohl kein Zufall, dass Burling und Tuke nun mit dem Volvo Ocean Race um die Welt segeln. So lernen sie das Yacht-Segeln auf die harte Art.

Hinter der Entwicklung steckt besonders der Einfluss von Patrizio Bertelli, der offenbar immer noch traumatisiert ist vom miesen Spielverhalten eines Larry Ellison. Der hatte eine späte Regeländerung vom 60 zum 50 Fußer abgenickt, als Bertellis Luna Rossa Team bei der Planung des 60ers schon im vollem Gange war.

Aus Rache…

Es war ein wirklich unsportlicher Schachzug, der ironischerweise auch dadurch möglich wurde, weil Bertelli die Rechte des Challenger of Records paritätisch auf alle Herausforderer verteilt hatte. Eine Mehrheit stimmte schließlich dem Oracle-Vorstoß zu, und wutschnaubend löste der Italiener sein Team auf.

Aus Rache finanzierte er das schwächelnde Kiwi-Team mit, stellte Personal und Know How, und hat damit nun auch von den Neuseeländern das Recht erwirkt – ob per Vertrag oder moralisch – seine Vorstellungen vom Cup durchzusetzen. Und die sind bei dem 71-Jährigen eben einfach konservativer geprägt.

Welche Spielgeräte tatsächlich dabei herauskommen, soll sich nun also erst in einem Monat zeigen. Dalton und Co werden sich den Italienern fügen und nicht darauf hören, dass Spithill und Slingsby sagen, alles, was ohne zwei Rümpfe daher kommt, sei nach Bermuda ein Rückschritt. Zurück in die Steinzeit? Und schon wird spekuliert, ob Multihull-Spezialist Glenn Ashby – eine der Schlüsselfiguren für den Kiwi-Sieg – noch eine Zukunft unter Dalton hat. Ashby sagt, er habe keine Idee, was seine Zukunft betrifft.

Eine riesige Motte?

Aber Dalton betont immer wieder, dass die neue Yacht spektakulär sein wird. “Wir finden die Möglichkeit gut, unseren Schwerpunkt nun auf die Einrümpfer legen zu können, um sie auf das gleiche Entwicklungs-Level zu bringen wie die Multihulls.”

Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass die neuen Yachten spannendere Rennen als die Kats kreieren. Mit einer riesigen Moth würde es vielleicht funktionieren. Die foilt am Wind und inzwischen auch durch die Wenden. Aber ein Monohull mit 12 Seglern an Bord?

Es wird wohl eher auf eine große TP52 hinauslaufen vielleicht mit Neigekiel. Am Wind möglicherweise bewusst langsam in klassischer Verdränger-Fahrt, was dann auch eine Wende nicht so kostbar erscheinen ließe, und unter Gennaker dann auf Foils?

Man wird sich schon etwas einfallen lassen müssen, damit die avisierten 40 Minuten Renndauer nicht allzu lang erscheinen. Die Show von Bermuda ist nur schwer zu toppen. Wie zur Erinnerung hat das Land Rover Team noch einmal die spektakulärsten Momente ihres Duells mit den Neuseeländern zusammengestellt. Diese Zeiten sind erst einmal vorbei.