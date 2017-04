Big Picture: Mastbruch auf einer Merlin Rocket

Was für ein Schnappschuss. Die Fotografin erwischt den Moment in dem das Rigg kollabiert. Der Kohlefaser Stengel hält vor dem Wind dem Druck nicht Stand und zersplittert.

Bei dem Boot handelt es sich um den Typ Merlin Rocket, eine 69 Jahre alte Klasse, die besonders in England sehr populär ist. Sie bringt gerade bei einer ihrer Top-Regatten am Salcombe Yacht Club in der Nähe von Plymouth 120 Schiffe an die Startlinie.