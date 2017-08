Drachen EM: Thuner See aus der Vogelperspektive – Brennecke mit Schümann beste Deutsche

Video: Sabrina Fröschl

Die Drohnen-Perspektive setzt das Segeln immer wieder neu in Szene. Am Thuner See ist die hochklassige internatonale Drachen-Flotte in den Genuss gekommen.

Normalerweise zieht es die Drachensegler bei ihren Top-Events lieber in See-Reviere mit hohen Wellen und oft starkem Wind. Aber diesmal sorgt der Thuner See in der Schweiz für eine atemberaubende Kulisse bei der Klassen-EM

Die Segler mussten zwar lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis sich ausreichend Wind entwickelte, aber schließlich gingen fünf Rennen über die Bühne. Dabei holte sich das portugiesische Team um Pedro Andrade knapp den Titel vor zwei russischen und einem ukrainischen Team.

Markus Brennecke mit Jochen Schümann und Ingo Borkowski hatten sich mit Plätzen 1/2 zum Auftakt gut für einen Titelgewinn positioniert. Am Ende fehlten auf Rang fünf aber nur vier Punkte.

Als beste Amateur-Crew räumte Tanja Jacobsohn mit ihrem Mann Bernard und Jan Scharfetter den Corinthian-Titel ab auf Gesamtrang neun. Die Segel-Bundesliga-Steuerfrau für den Lübecker Yacht-Club schob sich mit einem dritten Rang zum Abschluss noch unter die Top Ten.

Ergebnisse Drachen EM Thuner See