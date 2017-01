Eissegeln: Karol Jablonski hat seinen 11. Weltmeister-Titel gewonnen – 106 Teilnehmer

Karol Jablonski siegte bei seiner 11. Weltmeisterschaft mit dem DN-Eisschlitten. Die Titelkämpfe in den USA litten unter den Bedingungen.

Leichter Wind und starker Schnee ließen bei der DN-WM in Madison am Lake Kegonsa in der Nähe von Chicago nur drei Rennen am ersten Tag zu. Nach zwei ausgefallenen Segeltagen suchten die Veranstalter alternative Eisflächen im Umfeld, sie wurden aber nicht fündig.

So holt Karol Jablonski seinen 11. Titel nach drei Siegen am ersten Tag. Er lag damit vor dem Amerikaner Matt Struble und seinem Landsmann und Trainingspartner Michal Burczynski, die beide ebenfalls souverän vor dem Rest des Feldes segelten.

Einen starken fünften Platz belegt Holger Petzke aus Kiel. 106 Teilnehmer waren am Start

Ergebnisse Eissegel WM DN 2017