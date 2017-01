Foiler-Vergleich: A-Cat oder Moth? Was ist die schnellste Einhand-Klasse der Welt?

Katamarane sind schneller als Einrümpfer. Diese Weisheit galt lange als unumstößliches Gesetz. Aber wie ist das im Zeitalter des Foilens?

A-Cats waren immer die schnellste Einhand-Klasse der Welt. Kein Wunder bei einer Segelfläche von 13,94 Quadratmetern und 5,49 Meter Länge, zumal der Einsatz des Trapezes erlaubt ist.

Aber die Klasse hat den Superlativ-Status bezüglich der Geschwindigkeit verloren, seit die Moth mit Tragflächen versehen und permanent weiter entwickelt wurde. Längst zählt nicht mehr “Länge läuft”, denn die kleinen Flitzer sind nur 3,35 Meter kurz.

Es geht um Widerstand-Minimierung und Gewicht. Neuste Modelle wiegen segelfertig nur noch 25 Kilogramm, während A-Cats 75 Kilo wiegen müssen. Auch das kleinere 8 Quadratmeter-Segel ist vorteilhaft für eine hohe Endgeschwindigkeit, weil im High-Speed-Modus zu viel Tuch bremst.

Moth-Rekord: 36,6 Knoten

Aber die A-Cats haben aufgeholt und dürfen inzwischen auch Tragflächen einsetzen. Die Klassen-Regeln limitieren aber den Einsatz. Das Fühler-System der Moth ist nicht erlaubt. Und die Schwerter müssen von oben in den Kasten zu stecken sein.

Dennoch schaffen es die besten A-Cat-Segler mit den modernsten Designs inzwischen auch, sich am Wind aus dem Wasser zu heben. Sie sind aber längst nicht so weit, wie die Moth-Piloten, die selbst durch die Wende foilen. Außerdem hilft die extreme Luvkrängung der Moth, beim Kreuzen Lift zu generieren, der sich sehr positiv auf die Höhe am Wind auswirkt. Auf diesem Kurs haben die Katamarane keine Chance.

Aber auch mit einem Schrick in den Schoten, wie im Video soll die Motte schneller sein. Der aktuelle Rekord liegt bei 36,6 Knoten. Der Katamaran ist gehandicapt, da er im Gegensatz zu dem Einrumpfer vier Flächen (zwei Schwerter – zwei Ruder) statt zwei durch das Wasser schleppen muss. America’s Cupper und GC32 ziehen deshalb jeweils das Luv-Schwert hoch und balancieren auf drei Profilen.