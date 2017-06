Glitsch-Video: Faszination Mini 6.50 – Mit Vollgas zum Fastnet Rock

Oliver Tessloff hat von seinem 600 Meilen langen Mini Fastnet Race ein schönes Glitsch-Video mitgebracht. Es zeigt, warum die Skipper ihre kleinen Kisten so lieben.

Der Hamburger IT-Experte Oliver Tessloff kommt vor der Mini Transat in diesem Jahr immer besser in Form. Sein 10. Platz beim 600 Meilen langen Mini Fastnet Race von Douarnenez um den Wolf Rock vor England und den Fastnet Rock bei Irland wird von den Franzosen als sehr bemerkenswert eingeordnet. Denn der Abstand zum ersten Platz betrug nach fast vier Tagen nicht einmal eine Stunde. Insgesamt 35 Boote waren am Start.



Für Tessloff zahlt sich aus, dass er tief in die Franzosen-Szene eingetaucht ist. Er wohnt in Concarneau in einer Segler-WG, trainiert regelmäßig mit seiner Pogo 3 und fühlt sich sauwohl in der Atlantischen Ministen-Szene.

Warum dieser Segel-Abstecher so viel Spaß macht, zeigt Tessloff in dem vielbeachteten Video, das kurz vor der Ansteuerung des Fastnet Rocks entstand. Er scheint für die große Atlantik-Regatta bestens in der Spur.