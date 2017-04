Gorch-Fock-Unglück: ARD-Film im Rückblick – Wie Jenny Böken gestorben ist

Am Mittwoch Abend hat die ARD per Spielfilm und Dokumentation den tragischen Tod von Jenny Böken auf der “Gorch Fock” von 2008 nachgezeichnet. Der Fall gibt immer noch Rätsel auf.

Das Unglück von Jenny Böken ist schon neun Jahre her und längst abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen 2009 eingestellt und geht von einem tragischen Unglück aus. Aber wie wenig diese Darstellung gesichert ist, zeigt der Film vom 5.4.2017, der jetzt auch in der Mediathek zu sehen ist und von einer Dokumentation ergänzt wird.

Die Eltern glauben nicht an einen Unfalltod ihrer Tochter. Sie möchten, dass der Fall neu aufgerollt wird, und haben deshalb auch die Dreharbeiten zum Film unterstützt. Mit dem Ergebnis sind sie zufrieden.

“Schlampige Ermittlungen”

Dem WDR sagten sie, dass das Schicksal von Jenny sehr realistisch beschrieben sei. Und sie erhoffen sich, dass sich endlich Zeugen melden, die bisher geschwiegen haben. Die bisherigen Ermittlungen empfinden sie als “schlampig geführt”. Sie werfen der Marine sogar aktive Vertuschung und mehreren Personen Falschaussagen vor.

Der Film beschäftigt sich mit drei Möglichkeiten, die zum Tod der Kadettin geführt haben könnten: Selbstmord, Unfall oder Mord. Besonders intensiv und beklemmend stellt er die Bedingungen für Jenny Böken dar, die mit ihrer Art nicht in die Gruppe passt und schnell als Besserwisserin und Außenseiterin gilt. Genau diese Umstände führen zu der Annahme, dass mehr als ein Unfall hinter dem Unglück stecken könnte.

Verfehlungen der Marine werden deutlich, da Bölken schon im Vorfeld nachweislich als nicht für den Dienst auf der “Gorch Fock” geeignet beurteilt wurde. Bei der Musterung wurde gar auf den Belastungstest verzichtet. Politisch war es wichtig, einen höheren Frauenanteil zur Marine zu bekommen.

Zweiter Todesfall

Ob sich das Klima und der Gruppenzwang in der Bundeswehr und auf der “Gorch Fock” inzwischen gebessert haben? Das ist schwer zu glauben. Denn nur drei Jahre nach dem Unglück ist mit der Offiziersanwärterin Sarah Lena Seele erneut eine Frau auf dem Schulschiff zu Tode gekommen.

Sie stürzte von einer Rahe. Aber auch das scheint kein einfacher Unfall gewesen zu sein. Die Mutter spricht von sexueller Belästigung, Bedrohung und enormem Druck, dem Seele ausgesetzt worden sei.

“Es war fürchterlich”

In einem ausführlichen Interview mit SegelReporter beschrieb damals der Autor und Segler Jan von der Bank die Zustände an Bord. Er fuhr selber vier Monate auf der Bark zur See und schrieb zufällig gleichzeitig an dem Gorch-Fock-Roman “Hundewache”.

Er war nach dem Erlebnis auf dem Schulschiff desillusioniert. “Wenn ich später jemandem erzählt habe: ‘Ich war auf der Gorch Fock und bin über den Atlantik, durch den Panamakanal und bis Acapulco gesegelt’, dann haben die immer leuchtende Augen gekriegt und gesagt ‘Was für eine tolle Reise!’. Aber das war es nicht! Es war fürchterlich!

Ich habe damals Tagebuch geführt über all die blöden Erlebnisse mit dem festen Vorsatz, später niemals auf diese romantische Verklärerei hereinzufallen und zu sagen: “Ach, im Nachhinein war’s doch ganz schön!” Die Leute sehen immer nur das tolle weiße Schiff und dieses sorgsam gepflegte Klischeebild vom “Botschafter in Weiß”… Aber das ist eine riesige Lüge… Ich habe das Schiff damals tatsächlich nur noch “die schwimmende Lüge” genannt.”