Man kann sich nicht sattsehen: Die schönsten Formen des Segelsports in ihrem Element – faszinierende Aufnahmen von der J-Class-Rekordflotte vor der Kleinen Antillen-Insel St. Barth.

Die Rennen sind längst entschieden, die dicken Pokale setzen ersten Staub in den Regalen an. Zeit für einen genießerischen Blick zurück auf ein Event, das in seiner Schönheit, aber auch in seinem Prunk und Protz seinesgleichen sucht.

„Dabei sein“, wenn die riesigen Spinnaker gesetzt oder eingeholt werden, wenn es auf der Startlinie oder an den Bojen eng wird, wenn sich die schönsten Regattayachten der Meere „die Kante geben“. Aufgenommen aus allen nur möglichen Perspektiven mit teils unglaublichen Blickwinkeln.

Zurücklehnen und genießen…