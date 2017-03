Junioren: Nixdorf Verein gründet Akademie für 16 – 21-Jährige für die Liga-Ausbildung

Der Heinz Nixdorf Verein war 25 Jahre lang einer der wichtigsten Förderer des Olympischen Segelsports. Nun hat er die Partnerschaft mit dem DSV aufgelöst und geht einen neuen Weg.

Jedes Jahr unterstützte der HNV deutsche Spitzensegler mit einer sechsstellige Summe aus einer der Familie Nixdorf nahen Stiftung. Die Hilfe ist auf die Segelleidenschaft von Heinz Nixdorf zurückzuführen, der noch im Alter von 60 Jahren den Wettbewerb im Starboot als persönlichen “Quell des Vergnügens” bezeichnete.

Nixdorf, der als herausragende deutsche Unternehmerpersönlichkeit eines der führenden Computerunternehmen Europas aufgebaut hat – im Jahr seines Todes 1986 beschäftigte es über 23.000 Menschen – ermöglichte insbesondere die großen deutschen Erfolge der Starboot-Segler. Der HNV nahm aber auch die olympischen Damen-Einhand-Klassen unter seine Fittiche, wie zuletzt auch die Laser.

Partnerschaft mit DSV gelöst

Aber damit ist nun Schluss. Die Partnerschaft mit dem Deutschen Segler Verband wurde aufgelöst. Bisher war die Förderung an die sportfachliche Entscheidungsgewalt des HNV für die unterstützten Klassen gekoppelt gewesen. Aber darauf wollte sich der DSV diesmal nicht einlassen.

Der HNV geht deshalb nun neue Wege. Joachim Hellmich, der das Amt des Vorsitzenden und Geschäftsführers von Dieter Golombek nach dessen altersbedingtem Ausscheiden übernommen hat, berichtet gegenüber SR von der neuen HNV Academy.

Der ehemalige Weltklasse-Segler im Starboot und langjährige Coach baut auf seine Erfahrung als Projektleiter der Deutschen Segel-Bundesliga – bei der er immer noch zum Einsatz kommt – und hat nun am Möhnesee beim Westfälischen Yachtclub Delecke e.V einen Stützpunkt zur Ausbildung des Nachwuchses im Liga-Segelsport gegründet.

Die Heinz Nixdorf Verein Academy wendet sich an 16- bis 21-jährige Segler, die sich insbesondere auf die Junioren-Bundesliga vorbereiten. Die Förderung des Segelsports sei in den HNV-Statuten verankert, sagt Hellmich. Und es gehe dem Verein insbesondere um den Nachwuchs. Da passe das Angebot an die Junioren gut zu den HNV-Zielen.

Für Junioren-Mannschaften aller deutscher Segel-Clubs

“Es geht uns um die Begeisterung junger, motivierter Menschen für unseren Sport und das neue Format des Liga-Segelns sowie die Ausbildung von Vereinsmannschaften. Wir wollen messbare Leistungssteigerungen durch Training, Ausbildung und Wettkampf erreichen.”

Angesprochen sind die Junioren-Mannschaften aller deutscher Segel-Clubs. Die Vereine sollen ihre Teams melden und die Fähigkeit der Segler beschreiben. Dabei wird eine gewisse Regattaerfahrung vorausgesetzt.

Vier J/70 Boote stehen zur Verfügung. Zwei Schiffe stammen aus dem Liga-Bestand von 2016, zwei kommen aus dem Nachlass des Kieler Yacht-Clubs. In der Zeit vom 18.03.2017 bis 12.11.2017 soll an etwa 15 Wochenenden gesegelt werden.

Für die Bereitstellung der Ressourcen (Boote, Trainer, Arbeitswerkzeug, Wasserzugang) wird eine Nutzungsgebühr in Höhe von 15,-€ /Kopf/Tag erhoben, die einen Teil der tatsächlichen Kosten decken.

Einen Kannibalisierungseffekt mit den Jugend-Programmen der großen deutschen Vereine sieht Hellmich durch das Angebot der Junioren-Liga nicht. Er hält maximal zehn Clubs in Deutschland für in der Lage, wirklich Sportler für das olympische Segeln auszubilden. Aber besonders die kleineren Vereine haben Probleme, ein attraktives Angebot für den Nachwuchs bereitzustellen. Da stelle das J/70-Segeln ein neues Angebot dar.

Meldungen und Kontakt für Rückfragen:

Joachim Hellmich, hellmich@hnv.de