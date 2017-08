Laser Radial: Hannah Anderssohn ist Jugend-Weltmeisterin – Nerven wie Drahtseile

Erstmals holt eine Deutsche Seglerin den Jugend-Weltmeistertiel in der Olympischen Frauenklasse

Hannah Anderssohn vom Warnemünder Segelclub ist Jugend-Weltmeisterin im Laser-Radial! In spannenden Gold-Fleet-Duellen gegen ihre stärkste Widersacherin, die Uruguayerin Dolores Moreira Faschini, setzte sie sich mit mit knappem Vorsprung von zwei Punkten nervenstark durch. Die erst 17-jährige Seglerin zeigte über 11 Wettfahrten (mit zwei Streichern) hinweg in Medemblik/Niederlande relativ konstante Leistungen, brachte aber ihr körperliches und mentales Talent vor allem an den letzten Starkwind-Tagen ein.

Somit „revanchierte“ sich die unter Franziska Golz beim Bundestützpunkt Kiel trainierende Sportinternatsschülerin für ihre WM-Niederlage vor einem Jahr in Auckland: Auch damals ging sie als Tabellenführende in Gelb in die letzten Rennen, musste sich dann aber zutiefst enttäuscht mit Rang Fünf zufrieden geben.

In Medemblik zeigte sie hingegen Nerven wie Drahtseile. Die ebenfalls sehr überzeugend segelnde Dolores Moreira konnte das elfte und letzte Rennen sogar gewinnen, doch Anderssohn ließ sich davon nicht beeindrucken und sicherte sich mit einem vierten Rang den Titel.

Den deutschen Sieg in der Nationenwertung holten nach Anderssohn auf Rang Fünf Laura Schewe aus Altenholz und auf Rang Sieben Julia Büsselberg, die als Leichtwindspezialistin nach dem vierten Renntag die Rangliste sogar anführte, im Starkwind der folgenden Tage dann aber „Federn lassen musste“.

Bei den Junx gewann der Grieche Dimitris Papadimitriou, als bester Deutscher schaffte Nico Naujock Rang 34.

Ergebnisse

